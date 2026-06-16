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SkyShowtime prezentuje nowości na najbliższe miesiące

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SkyShowtime prezentuje nowości na najbliższe miesiące
źródło: materialy promocyjne
W katalogu nowych seriali, które już wkrótce będą miały swoje premiery w serwisie, czeka między innymi trzymający w napięciu thriller prawniczy WAR, wyczekiwany spin-off "Tulsa King", czyli "Frisco King" czy serial dokumentalny o tenisie "Aces: The ATP No. 1 Club".
   
Do serwisu zawitają również nowe sezony znanych i uwielbianych seriali, m.in.: "Strefa gangsterów", "Dzień Szakala", "Dexter®: Zmartwychwstanie", "Lioness" czy "Agencja".
     
Wśród docenionych przez krytykę hollywoodzkich produkcji, które dostępne będą wyłącznie w SkyShowtime, znajdą się takie tytuły jak: "Song Sung Blue" czy dokument "EPIC: Elvis Presley in Concert", a także horror "Krzyk 7".


Serwis SkyShowtime ogłosił dziś imponującą listę tytułów, które w nadchodzących miesiącach trafią na wyłączność do serwisu. Wśród nich znalazły się nowe seriale, hollywoodzkie przeboje kinowe oraz kolejne sezony lubianych przez widzów produkcji.

Wśród tytułów, które wkrótce pojawią się w ofercie, znajdzie się dramat prawniczy "WAR" autorstwa George’a Kaya, twórcy hitowych seriali "Lupin" i "W powietrzu". W głównych rolach występują tu Dominic West i Sienna Miller. Serial opowiada o dwóch najbardziej renomowanych i rywalizujących ze sobą londyńskich kancelariach prawnych – Cathcarts oraz Taylor & Byrne – które stają przeciwko sobie w procesie stulecia. Do serwisu trafi także wyczekiwana produkcja "Frisco King" (wcześniej znana jako "NOLA King"), od nominowanych do Oscara® Taylora Sheridana i Sylvestra Stallone’a, z wyróżnionym nominacją do nagrody Akademii Samuelem L. Jacksonem w roli głównej. Serial stanowi zupełnie nowy spin-off światowego hitu "Tulsa King". W SkyShowtime dostępna będzie również ekranizacja bestsellerowej powieści Elin Hilderbrand "The Five Star Weekend", z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się laureatka Złotego Globu® Jennifer Garner, a także D’Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane i Timothy Olyphant. Ponadto do oferty dołączy nowy serial dokumentalny o tenisie Aces: "The ATP No. 1 Club", który ma zapewnić fanom sportu wyjątkowy wgląd w to, co naprawdę jest potrzebne, by wznieść się ponad rywali. W produkcji wystąpili między innymi Roger Federer, Björn Borg, Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.

Fani komedii również znajdą coś dla siebie, w tym na przykład nowy serial "Dig", współtworzony przez Mike'a Schura ("Tajny informator", "Dobre miejsce", "Parks and Recreation") i Amy Poehler ("Parks and Recreation", "SNL"), w którym Poehler wystąpiła u boku Hugh Laurie’ego. Do oferty trafi także "TED: The Animated Series", serial oparty na filmach o nieprzebierającym w słowach pluszowym misiu Tedzie autorstwa Setha MacFarlane’a, który pełni również funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Wkrótce pojawi się też thriller "Possession" z Gugu Mbathą Raw i Jonnym Lee Millerem w rolach głównych, a także rozgrywający się w Miami dramat "M.I.A.", ukazujący niebezpieczny świat rodzinnego imperium narkotykowego.
        
Do SkyShowtime powracają również najpopularniejsze seriale z udziałem największych gwiazd kina. Już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zobaczyć kontynuację thrillera szpiegowskiego - "The Agency" ("Agencja"). W obsadzie nominowani do Nagrody Akademii Michael Fassbender i Jeffrey Wright, a także zdobywcy Złotego Globu Richard Gere oraz Jodie Turner-Smith. Także światowy hit "MobLand" ("Strefa gangsterów") powróci wkrótce z długo wyczekiwanym drugim sezonem. W rolach głównych ponownie wystąpią Tom Hardy, Pierce Brosnan i laureatka Oscara Helen Mirren. Już niebawem w serwisie będzie miał też premierę drugi sezon serialu oryginalnego SkyShowtime "The Day of the Jackal" ("Dzień Szakala"), z laureatem Nagrody Akademii Eddiem Redmayne’em w tytułowej roli. Z kolei zdobywca Złotego Globu Michael C. Hall powróci w roli tytułowego bohatera serialu "Dexter: Resurrection" ("Dexter: Zmartwychwstanie"), aby opowiedzieć o jego dalszych losach. W obsadzie zobaczymy ponownie zdobywczynię Złotego Globu Umę Thurman. Partnerować im będą: Dan Stevens, nominowany do nagrody Emmy® Bokeem Woodbine oraz zdobywca nagród Emmy, Olivier® i Złotego Globu Brian Cox.

Widzów SkyShowtime na pewno ucieszy również powrót kilku hitowych seriali Taylora Sheridana, z doskonale im znanymi aktorami – w tym czwarty sezon "Tulsa King" z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone w roli głównej oraz trzeci sezon "Landman" ("Landman: Negocjator") z laureatem Oscara Billym Bobem Thorntonem, nominowaną do Oscara Demi Moore, Ali Larter oraz nominowanymi do Oscara Andym Garcią i Samem Elliottem. Z trzecim sezonem powraca thriller szpiegowski "Lioness" z laureatkami Oscara Zoë Saldañą i Nicole Kidman. Zobaczymy także piąty, ostatni sezon "Mayor of Kingstown" z nominowanym do Oscara Jeremym Rennerem w roli tytułowego burmistrza. Dwa z najnowszych seriali producenta wykonawczego Taylora Sheridana, dostępne wyłącznie w SkyShowtime, zostały zamówione na kolejne sezony i będą kontynuowane. Luke Grimes powróci jako Kayce Dutton w drugim sezonie "Marshals: A Yellowstone Story" ("Marshals: Historia z Yellowstone"), a Madison z nominowaną do Oscara Michelle Pfeiffer i nominowanym do Złotego Globu Kurtem Russellem w rolach głównych, będzie miał kolejne dwa sezony.

Fani uniwersum "Star Trek", odliczający dni do 60. rocznicy debiutu franczyzy, otrzymają kolejną porcję nowych produkcji. Anson Mount, Rebecca Romijn i Ethan Peck ponownie zasiądą na pokładzie U.S.S. Enterprise w czwartym i piątym sezonie |"Star Trek: Strange New Worlds" ("Star Trek: Nieznane nowe światy"). Dostępny będzie też drugi, ostatni sezon "Star Trek: Starfleet Academy" ("Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty") z laureatką Oscara Holly Hunter i nominowanym do Oscara Paulem Giamattim w rolach głównych. Sięgając po inne gatunki, także Ella Purnell pokaże dalsze losy zabójczej szarej myszki Rhiannon Lewis w kontynuacji komediowego thrillera "Sweetpea" ("Złotko"). Z drugim sezonem powracają też "The 'Burbs" i mockumentalny "The Paper".
         
W SkyShowtime zagoszczą również głośne hollywoodzkie produkcje, w tym biograficzny musical "Song Sung Blue" z nominowanymi do Oscara Kate Hudson i Hugh Jackmanem oraz historyczny romans kostiumowy "Historia dźwięku" z Paulem Mescalem i Joshem O’Connorem. Co więcej, na premierę w serwisie czeka pierwszy film dokumentalny Baza Luhrmanna "EPIC: Elvis Presley in Concert", z niepublikowanymi nigdy wcześniej nagraniami z pobytu Elvisa Presleya w Las Vegas w latach 70. Fani horrorów na pewno chętnie obejrzą film "Szympans", a także "Pięć koszmarnych nocy 2" i najnowszą produkcję z serii "Krzyk 7". Dołączają one do stale rosnącej biblioteki kinowych hitów SkyShowtime, takich jak "Wicked: Na dobre", "Bugonia" i "Downton Abbey: Wielki finał".

W ramach swojego nieustającego zaangażowania w tworzenie lokalnych historii, SkyShowtime rozszerza także portfolio lokalnych produkcji oryginalnych. Wśród nich znajdzie się najnowszy polski serial oryginalny "Pionek", czyli kontynuacja pokochanego przez widzów serialu "Śleboda" z Marią Dębską oraz Maciejem Musiałem w rolach głównych. Trwają także prace nad polską wersją uwielbianej na całym świecie komedii kryminalnej opartej na francuskim formacie "Genialna M." z Agnieszką Dygant w tytułowej roli. Z kolei cieszący się popularnością szwedzki dramat obyczajowy "Where the Sun Always Shines", napisany i wyreżyserowany przez Felixa Herngrena, powraca na malowniczą Majorkę z zapowiadanym wcześniej drugim sezonem. Fani kryminałów mogą spodziewać się także nowego szwedzkiego thrillera o roboczym tytule "National Homicide Unit" ("Riksmord").

Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime powiedział: Cieszymy się, że w pozostałej części roku, a także w dłuższej perspektywie, nasi użytkownicy będą mogli korzystać z jeszcze bogatszej oferty znakomitych produkcji rozrywkowych. Niezależnie od tego, czy będą to powracające przeboje, takie jak "MobLand" ("Strefa gangsterów"), wielkie hity jak "EPIC: Elvis Presley in Concert", czy zupełnie nowe seriale, jak chociażby "WAR" i oczywiście nasze lokalne produkcje oryginalne – przygotowaliśmy niezwykle bogatą ofertę wyjątkowej rozrywki, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Pełna lista tytułów wraz z datami premier poszczególnych produkcji dostępna jest w załączeniu i pod TYM linkiem.

KONIEC

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