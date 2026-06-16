SkyShowtime prezentuje nowości na najbliższe miesiące

W katalogu nowych seriali, które już wkrótce będą miały swoje premiery w serwisie, czeka między innymi trzymający w napięciu thriller prawniczy WAR, wyczekiwany spin-off "Tulsa King", czyli "Frisco King" czy serial dokumentalny o tenisie "Aces: The ATP No. 1 Club".
Do serwisu zawitają również nowe sezony znanych i uwielbianych seriali, m.in.: "Strefa gangsterów", "Dzień Szakala", "Dexter®: Zmartwychwstanie", "Lioness" czy "Agencja".
Wśród docenionych przez krytykę hollywoodzkich produkcji, które dostępne będą wyłącznie w SkyShowtime, znajdą się takie tytuły jak: "Song Sung Blue" czy dokument "EPIC: Elvis Presley in Concert", a także horror "Krzyk 7".
Serwis SkyShowtime ogłosił dziś imponującą listę tytułów, które w nadchodzących miesiącach trafią na wyłączność do serwisu. Wśród nich znalazły się nowe seriale, hollywoodzkie przeboje kinowe oraz kolejne sezony lubianych przez widzów produkcji.
Wśród tytułów, które wkrótce pojawią się w ofercie, znajdzie się dramat prawniczy "WAR"
autorstwa George’a Kaya
, twórcy hitowych seriali "Lupin
" i "W powietrzu
". W głównych rolach występują tu Dominic West
i Sienna Miller
. Serial opowiada o dwóch najbardziej renomowanych i rywalizujących ze sobą londyńskich kancelariach prawnych – Cathcarts oraz Taylor & Byrne – które stają przeciwko sobie w procesie stulecia. Do serwisu trafi także wyczekiwana produkcja "Frisco King"
(wcześniej znana jako "NOLA King"), od nominowanych do Oscara® Taylora Sheridana
i Sylvestra Stallone’a
, z wyróżnionym nominacją do nagrody Akademii Samuelem L. Jacksonem
w roli głównej. Serial stanowi zupełnie nowy spin-off światowego hitu "Tulsa King
". W SkyShowtime dostępna będzie również ekranizacja bestsellerowej powieści Elin Hilderbrand "The Five Star Weekend"
, z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się laureatka Złotego Globu® Jennifer Garner
, a także D’Arcy Carden
, Gemma Chan
, Regina Hall
, Chloë Sevigny
, Harlow Jane
i Timothy Olyphant
. Ponadto do oferty dołączy nowy serial dokumentalny o tenisie Aces: "The ATP No. 1 Club"
, który ma zapewnić fanom sportu wyjątkowy wgląd w to, co naprawdę jest potrzebne, by wznieść się ponad rywali. W produkcji wystąpili między innymi Roger Federer
, Björn Borg
, Rafael Nadal
i Carlos Alcaraz
.
Fani komedii również znajdą coś dla siebie, w tym na przykład nowy serial "Dig"
, współtworzony przez Mike'a Schura
("Tajny informator
", "Dobre miejsce
", "Parks and Recreation
") i Amy Poehler
("Parks and Recreation
", "SNL
"), w którym Poehler
wystąpiła u boku Hugh Laurie’ego
. Do oferty trafi także "TED: The Animated Series"
, serial oparty na filmach o nieprzebierającym w słowach pluszowym misiu Tedzie autorstwa Setha MacFarlane’a
, który pełni również funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Wkrótce pojawi się też thriller "Possession"
z Gugu Mbathą Raw
i Jonnym Lee Millerem
w rolach głównych, a także rozgrywający się w Miami dramat "M.I.A."
, ukazujący niebezpieczny świat rodzinnego imperium narkotykowego.
Do SkyShowtime powracają również najpopularniejsze seriale z udziałem największych gwiazd kina. Już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zobaczyć kontynuację thrillera szpiegowskiego - "The Agency"
("Agencja"). W obsadzie nominowani do Nagrody Akademii Michael Fassbender
i Jeffrey Wright
, a także zdobywcy Złotego Globu Richard Gere
oraz Jodie Turner-Smith
. Także światowy hit "MobLand"
("Strefa gangsterów") powróci wkrótce z długo wyczekiwanym drugim sezonem. W rolach głównych ponownie wystąpią Tom Hardy
, Pierce Brosnan
i laureatka Oscara Helen Mirren
. Już niebawem w serwisie będzie miał też premierę drugi sezon serialu oryginalnego SkyShowtime "The Day of the Jackal"
("Dzień Szakala"), z laureatem Nagrody Akademii Eddiem Redmayne’em
w tytułowej roli. Z kolei zdobywca Złotego Globu Michael C. Hall
powróci w roli tytułowego bohatera serialu "Dexter: Resurrection"
("Dexter: Zmartwychwstanie"), aby opowiedzieć o jego dalszych losach. W obsadzie zobaczymy ponownie zdobywczynię Złotego Globu Umę Thurman
. Partnerować im będą: Dan Stevens
, nominowany do nagrody Emmy® Bokeem Woodbine
oraz zdobywca nagród Emmy, Olivier® i Złotego Globu Brian Cox
.
Widzów SkyShowtime na pewno ucieszy również powrót kilku hitowych seriali Taylora Sheridana
, z doskonale im znanymi aktorami – w tym czwarty sezon "Tulsa King"
z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone
w roli głównej oraz trzeci sezon "Landman"
("Landman: Negocjator") z laureatem Oscara Billym Bobem Thorntonem
, nominowaną do Oscara Demi Moore
, Ali Larter
oraz nominowanymi do Oscara Andym Garcią
i Samem Elliottem
. Z trzecim sezonem powraca thriller szpiegowski "Lioness"
z laureatkami Oscara Zoë Saldañą
i Nicole Kidman
. Zobaczymy także piąty, ostatni sezon "Mayor of Kingstown"
z nominowanym do Oscara Jeremym Rennerem
w roli tytułowego burmistrza. Dwa z najnowszych seriali producenta wykonawczego Taylora Sheridana
, dostępne wyłącznie w SkyShowtime, zostały zamówione na kolejne sezony i będą kontynuowane. Luke Grimes
powróci jako Kayce Dutton w drugim sezonie "Marshals: A Yellowstone Story"
("Marshals: Historia z Yellowstone"), a Madison z nominowaną do Oscara Michelle Pfeiffer
i nominowanym do Złotego Globu Kurtem Russellem
w rolach głównych, będzie miał kolejne dwa sezony.
Fani uniwersum "Star Trek
", odliczający dni do 60. rocznicy debiutu franczyzy, otrzymają kolejną porcję nowych produkcji. Anson Mount
, Rebecca Romijn
i Ethan Peck
ponownie zasiądą na pokładzie U.S.S. Enterprise w czwartym i piątym sezonie |"Star Trek: Strange New Worlds"
("Star Trek: Nieznane nowe światy"). Dostępny będzie też drugi, ostatni sezon "Star Trek: Starfleet Academy"
("Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty") z laureatką Oscara Holly Hunter
i nominowanym do Oscara Paulem Giamattim
w rolach głównych. Sięgając po inne gatunki, także Ella Purnell
pokaże dalsze losy zabójczej szarej myszki Rhiannon Lewis
w kontynuacji komediowego thrillera "Sweetpea"
("Złotko"). Z drugim sezonem powracają też "The 'Burbs"
i mockumentalny "The Paper"
.
W SkyShowtime zagoszczą również głośne hollywoodzkie produkcje, w tym biograficzny musical "Song Sung Blue"
z nominowanymi do Oscara Kate Hudson
i Hugh Jackmanem
oraz historyczny romans kostiumowy "Historia dźwięku"
z Paulem Mescalem
i Joshem O’Connorem
. Co więcej, na premierę w serwisie czeka pierwszy film dokumentalny Baza Luhrmanna "EPIC: Elvis Presley in Concert"
, z niepublikowanymi nigdy wcześniej nagraniami z pobytu Elvisa Presleya w Las Vegas w latach 70. Fani horrorów na pewno chętnie obejrzą film "Szympans"
, a także "Pięć koszmarnych nocy 2"
i najnowszą produkcję z serii "Krzyk 7"
. Dołączają one do stale rosnącej biblioteki kinowych hitów SkyShowtime, takich jak "Wicked: Na dobre"
, "Bugonia"
i "Downton Abbey: Wielki finał"
.
W ramach swojego nieustającego zaangażowania w tworzenie lokalnych historii, SkyShowtime rozszerza także portfolio lokalnych produkcji oryginalnych. Wśród nich znajdzie się najnowszy polski serial oryginalny "Pionek"
, czyli kontynuacja pokochanego przez widzów serialu "Śleboda"
z Marią Dębską
oraz Maciejem Musiałem
w rolach głównych. Trwają także prace nad polską wersją uwielbianej na całym świecie komedii kryminalnej opartej na francuskim formacie "Genialna M."
z Agnieszką Dygant
w tytułowej roli. Z kolei cieszący się popularnością szwedzki dramat obyczajowy "Where the Sun Always Shines"
, napisany i wyreżyserowany przez Felixa Herngrena
, powraca na malowniczą Majorkę z zapowiadanym wcześniej drugim sezonem. Fani kryminałów mogą spodziewać się także nowego szwedzkiego thrillera o roboczym tytule "National Homicide Unit"
("Riksmord").
Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime powiedział: Cieszymy się, że w pozostałej części roku, a także w dłuższej perspektywie, nasi użytkownicy będą mogli korzystać z jeszcze bogatszej oferty znakomitych produkcji rozrywkowych. Niezależnie od tego, czy będą to powracające przeboje, takie jak "MobLand" ("Strefa gangsterów"), wielkie hity jak "EPIC: Elvis Presley in Concert", czy zupełnie nowe seriale, jak chociażby "WAR" i oczywiście nasze lokalne produkcje oryginalne – przygotowaliśmy niezwykle bogatą ofertę wyjątkowej rozrywki, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Pełna lista tytułów wraz z datami premier poszczególnych produkcji dostępna jest w załączeniu i pod TYM
linkiem.
KONIEC
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