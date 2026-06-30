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Znamy obsadę serialu "Pionek" – kontynuacji "Ślebody". Są też zdjęcia

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https://www.filmweb.pl/news/SkyShowtime+prezentuje+obsad%C4%99+i+pierwsze+zdj%C4%99cia+z+kontynuacji+%C5%9Alebody+%E2%80%93+serialu+Pionek-167354
Znamy obsadę serialu &quot;Pionek&quot; – kontynuacji &quot;Ślebody&quot;. Są też zdjęcia
"Pionek", nowy serial oryginalny SkyShowtime, który jest kontynuacją "Ślebody", będzie miał swoją premierę już tej jesieni. Serial śledzi dalsze losy Anki Serafin oraz Bastiana Strzygonia, w których role ponownie wcielają się Maria Dębska oraz Maciej Musiał.

W drugoplanowej obsadzie serialu "Pionek" występuje cała plejada polskich gwiazd, m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

Weronika Książkiewicz, fot. Bartosz Mrozowski/SkyShowtime 
Serial "Pionek" to kolejna polska produkcja oryginalna SkyShowtime i trzecia, którą jeszcze w tym roku obejrzą widzowie. Serwis ujawnił dziś nazwiska obsady drugoplanowej serialu i zaprezentował pierwsze zdjęcia.

Kontynuacja cieszącej się popularnością wśród widzów "Ślebody" opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin i dziennikarza Bastiana Strzygonia.

Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego "Wampirem z Szombierek", odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

Piotr Adamczyk i Maciej Musiał, fot. Bartosz Mrozowski
W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

W role główne ponownie wcielą się Maria Dębska i Maciej Musiał. W obsadzie drugoplanowej serialu nie zabraknie znamienitych nazwisk, wśród których pojawią się m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

Andrzej Konopka i Zbigniew Zamachowski, fot. Bartosz Mrozowski
Za reżyserię ponownie odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcję odpowiada MAG Entertainment.

Serial powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego.


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