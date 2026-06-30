Znamy obsadę serialu "Pionek" – kontynuacji "Ślebody". Są też zdjęcia

"Pionek", nowy serial oryginalny SkyShowtime, który jest kontynuacją "Ślebody", będzie miał swoją premierę już tej jesieni. Serial śledzi dalsze losy Anki Serafin oraz Bastiana Strzygonia, w których role ponownie wcielają się Maria Dębska oraz Maciej Musiał.
W drugoplanowej obsadzie serialu "Pionek
" występuje cała plejada polskich gwiazd, m.in. Piotr Adamczyk
, Anna Cieślak
, Paulina Gałązka
, Mirosław Haniszewski
, Nel Kaczmarek
, Andrzej Konopka
, Weronika Książkiewicz
, Karol Pocheć
, Piotr Rogucki
, Mateusz Rozwadowski
, Łukasz Simlat
, Ilona Wrońska
, Zbigniew Zamachowski
oraz Agnieszka Żulewska
.
Weronika Książkiewicz, fot. Bartosz Mrozowski/SkyShowtime
Serial "Pionek
" to kolejna polska produkcja oryginalna SkyShowtime i trzecia, którą jeszcze w tym roku obejrzą widzowie. Serwis ujawnił dziś nazwiska obsady drugoplanowej serialu i zaprezentował pierwsze zdjęcia.
Kontynuacja cieszącej się popularnością wśród widzów "Ślebody
" opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin i dziennikarza Bastiana Strzygonia.
Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego "Wampirem z Szombierek", odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.
Piotr Adamczyk i Maciej Musiał, fot. Bartosz Mrozowski
W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.
W role główne ponownie wcielą się Maria Dębska
i Maciej Musiał
. W obsadzie drugoplanowej serialu nie zabraknie znamienitych nazwisk, wśród których pojawią się m.in. Piotr Adamczyk
, Anna Cieślak
, Paulina Gałązka
, Mirosław Haniszewski
, Nel Kaczmarek
, Andrzej Konopka
, Weronika Książkiewicz
, Karol Pocheć
, Piotr Rogucki
, Mateusz Rozwadowski
, Łukasz Simlat
, Ilona Wrońska
, Zbigniew Zamachowski
oraz Agnieszka Żulewska
.
Andrzej Konopka i Zbigniew Zamachowski, fot. Bartosz Mrozowski
Za reżyserię ponownie odpowiadają Michał Gazda
wspólnie z Bartoszem Blaschke
. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki
, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska
i Katarzyna Golenia
. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz
. Za produkcję odpowiada MAG Entertainment.
Serial powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej
oraz Michała Kuźmińskiego
.