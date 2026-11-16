SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu "Genialna M."

Nowy oryginalny serial komediowo-kryminalny "Genialna M." już 2 grudnia zadebiutuje w serwisie SkyShowtime. W dniu premiery widzowie otrzymają dostęp do dwóch z ośmiu odcinków, a kolejne będą udostępniane co tydzień. W roli głównej występuje Agnieszka Dygant, a na ekranie towarzyszą jej m.in. takie gwiazdy jak Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska.
"Genialna M.
" to nowy polski serial komediowo-kryminalny z Agnieszką Dygant
w roli głównej. Dziś SkyShowtime ujawniło oficjalny zwiastun serialu, którego pierwsze dwa z ośmiu odcinków zadebiutują w serwisie już 2 grudnia. Produkcja w reżyserii Olgi Chajdas
powstała na podstawie popularnego francuskiego formatu. Agnieszce Dygant
na ekranie partnerują m.in. Michał Czernecki
, Helena Englert
, Paweł Małaszyński
, Anita Sokołowska
oraz Marek Siudym
.
"Genialna M.
" to już dziewiąta polska produkcja oryginalna SkyShowtime obok takich seriali jak "Warszawianka
", "Śleboda
", "Langer
", "Glina. Nowy rozdział
", "Krychowiak: krok od szczytu
", "Edyta Górniak
", "Morfeusz
" i "Pionek
". Ostatnio zakończyły się zdjęcia do kolejnego serialu realizowanego na zamówienie SkyShowtime pod tytułem "Zwierzak
".
Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant
), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.
W serialu występują także m.in. Robert Gulaczyk
, Paweł Janyst
, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski
, Dorota Pomykała
, Jakub Wesołowski
, Alicja Wójcik
oraz Jowita Budnik
, Robert Gonera
, Łukasz Orbitowski
, Agnieszka Sienkiewicz
czy Krzysztof Wieszczek
.
Produkcja oparta jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel
" stworzonym przez Nicolasa Jeana
, Stephane’a Carrie
i Alice Chegaray-Breugnot
, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Serial został zrealizowany przez Septembre Productions i Itinéraire Productions oraz jest licencjonowany przez Studio TF1. "HPI
" zadebiutowało we Francji w 2019 roku i szybko zdobyło ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi.
Serial "Genialna M.
" powstaje we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas
("Imago
", "Wataha
"), autorami scenariusza są Błażej Dzikowski
oraz Agata Malesińska
, a autorką zdjęć Anna Rzepka
. Producentką kreatywną i wykonawczą serialu jest Dorota Kośmicka
, obowiązki producenta wykonawczego pełni także Jan Kępiński
. Serial realizuje Jake Vision DGA Studio. Zdjęcia do "Genialnej M.
" powstały na terenie Warszawy oraz Bielska-Białej.
Informacja sponsorowana