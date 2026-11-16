Newsy SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu "Genialna M."
news

SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu "Genialna M."

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/SkyShowtime+prezentuje+oficjalny+zwiastun+serialu+%22Genialna+M.%22-169677
SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu &quot;Genialna M.&quot;
źródło: materialy promocyjne
Nowy oryginalny serial komediowo-kryminalny "Genialna M." już 2 grudnia zadebiutuje w serwisie SkyShowtime. W dniu premiery widzowie otrzymają dostęp do dwóch z ośmiu odcinków, a kolejne będą udostępniane co tydzień. W roli głównej występuje Agnieszka Dygant, a na ekranie towarzyszą jej m.in. takie gwiazdy jak Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska.



"Genialna M." to nowy polski serial komediowo-kryminalny z Agnieszką Dygant w roli głównej. Dziś SkyShowtime ujawniło oficjalny zwiastun serialu, którego pierwsze dwa z ośmiu odcinków zadebiutują w serwisie już 2 grudnia. Produkcja w reżyserii Olgi Chajdas powstała na podstawie popularnego francuskiego formatu. Agnieszce Dygant na ekranie partnerują m.in. Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński, Anita Sokołowska oraz Marek Siudym.

"Genialna M." to już dziewiąta polska produkcja oryginalna SkyShowtime obok takich seriali jak "Warszawianka", "Śleboda", "Langer", "Glina. Nowy rozdział", "Krychowiak: krok od szczytu", "Edyta Górniak", "Morfeusz" i "Pionek". Ostatnio zakończyły się zdjęcia do kolejnego serialu realizowanego na zamówienie SkyShowtime pod tytułem "Zwierzak".


Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

W serialu występują także m.in. Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Jakub Wesołowski, Alicja Wójcik oraz Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz czy Krzysztof Wieszczek.


Produkcja oparta jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel" stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane’a Carrie i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Serial został zrealizowany przez Septembre Productions i Itinéraire Productions oraz jest licencjonowany przez Studio TF1. "HPI" zadebiutowało we Francji w 2019 roku i szybko zdobyło ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi.

Serial "Genialna M." powstaje we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas ("Imago", "Wataha"), autorami scenariusza są Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a autorką zdjęć Anna Rzepka. Producentką kreatywną i wykonawczą serialu jest Dorota Kośmicka, obowiązki producenta wykonawczego pełni także Jan Kępiński. Serial realizuje Jake Vision DGA Studio. Zdjęcia do "Genialnej M." powstały na terenie Warszawy oraz Bielska-Białej.
Informacja sponsorowana

Powiązane artykuły Genialna M.

Zobacz wszystkie artykuły

Genialna M.  (2026)

 Genialna M.

Genialna Morgan  (2024)

 Genialna Morgan

Genialna Morgane  (2021)

 Genialna Morgane

A renitens  (2024)

 A renitens

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

MDAG drugim największym festiwalem filmów dokumentalnych

Filmy

Partner Holmes skomentował udział Seyfried w "Zobaczysz wszystko"

Wiele gwiazd kina na Governors Awards. Zobaczcie galerię zdjęć

5 komentarzy
Filmy

"Batman 2" był już "prawie gotowy". Andy Serkis twierdzi co innego

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: Johnny Depp na szczycie po raz pierwszy od 8 lat

21 komentarzy

Nie żyje Skip Hinnant. Jego głosem przemawiał bohater kultowej animacji

5 komentarzy
Filmy

Kto chce, by James Gunn wrócił do Marvela?

29 komentarzy