SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu "Morfeusz"

Premiera pełnego akcji i trzymającego w napięciu serialu "Morfeusz" już 2 czerwca tylko w SkyShowtime. W dniu premiery będzie można obejrzeć od razu dwa pierwsze odcinki, kolejne będą publikowane co tydzień.



Serwis SkyShowtime zaprezentował dziś oficjalny zwiastun serialu "Morfeusz", który zadebiutuje w serwisie już 2 czerwca. Serial liczy 7 odcinków, z których pierwsze dwa będą dostępne dla widzów już w dniu premiery. Kolejne odcinki będzie można oglądać co tydzień. 

W "Morfeuszu" poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

W głównych rolach występują m.in. Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst").

W pozostałych rolach, m.in. Ali BahrudinovSonia BohosiewiczAndrzej KonopkaMateusz ŁasowskiMaciej MikołajczykJózefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan BłachowiczPaweł BurczykMarcin PempuśJędrzej TaranekPrzemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara BąkJanusz ChabiorMichał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

Reżyserem serialu SkyShowtime "Morfeusz" jest Maciej Migas ("Miłość jak miód"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica ("Dziki"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński. Muzykę skomponował Łukasz Targosz.

"Morfeusz" to już siódma produkcja oryginalna realizowana w Polsce na zamówienie SkyShowtime. W tym roku w serwisie swoją premierę miał już dwuczęściowy oryginalny film dokumentalny "Edyta Górniak", przedstawiający historię tej niezwykłej artystki. SkyShowtime zapowiedziało także kontynuację historii bohaterów "Ślebody", czyli serial "Pionek".

