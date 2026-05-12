SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu "Morfeusz"

Premiera pełnego akcji i trzymającego w napięciu serialu "Morfeusz" już 2 czerwca tylko w SkyShowtime. W dniu premiery będzie można obejrzeć od razu dwa pierwsze odcinki, kolejne będą publikowane co tydzień.
W "Morfeuszu
" poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.
W głównych rolach występują m.in. Andrzej Grabowski
("Pitbull
"), Kamil Szeptycki
("Chopin, Chopin!
"), Mateusz Kmiecik
("Śleboda
") i Sylwia Gola
("Rojst
").
W pozostałych rolach, m.in. Ali Bahrudinov
, Sonia Bohosiewicz
, Andrzej Konopka
, Mateusz Łasowski
, Maciej Mikołajczyk
, Józefina Siwko
i Magdalena Wieczorek
, a także Jan Błachowicz
, Paweł Burczyk
, Marcin Pempuś
, Jędrzej Taranek
, Przemysław Stippa
i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk
, Janusz Chabior
, Michał Piróg
i Vienio
(Piotr Więcławski).
Reżyserem serialu SkyShowtime "Morfeusz
" jest Maciej Migas
("Miłość jak miód
"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki
("LARP. Miłość, trolle i inne questy"
). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica
("Dziki
"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis
i Maciej Sowiński
. Muzykę skomponował Łukasz Targosz
.
"Morfeusz
" to już siódma produkcja oryginalna realizowana w Polsce na zamówienie SkyShowtime. W tym roku w serwisie swoją premierę miał już dwuczęściowy oryginalny film dokumentalny "Edyta Górniak
", przedstawiający historię tej niezwykłej artystki. SkyShowtime zapowiedziało także kontynuację historii bohaterów "Ślebody
", czyli serial "Pionek".