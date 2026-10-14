Skydance podnosi ceny. Na razie tylko na jednej platformie

Pierwsza platforma z portfolio Skydance drożeje

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Na razie zmiany cen dotyczą tylko jednej platformy funkcjonującej głównie na terenie USA. Chodzi bowiem oCena pakietu z reklamami wzrośnie o 1 dolara, do 6,99 dolarów miesięcznie, zaś pakietu z niewielką liczbą reklam – o 2 dolary, do 11,99 dolarów miesięcznie.Discovery+ powstało jako platforma Discovery Communications. Oferuje programy dokumentalne i reality show znane z wielu stacji kablowych, takich jak Discovery, TLC czy Food Network.Po przejęciu Warner Bros. przez Discovery Communications planowano połączenie Discovery+ z HBO Max, czego efektem była zmiana nazwy HBO Max na Max. Na zmianie nazwy się skończyło. W Ameryce plan spotkał się z oburzeniem. Discovery+ ostatecznie pozostało odrębną platformą.Niedawno właścicielem platformy został Skydance. To część wartego 111 miliardów dolarów kontraktu przejęcia Warner Bros. Discovery przez koncern Davida Ellisona.Na razie nie wiadomo, czy Skydance zamierza podnieść ceny swoich dwóch flagowych platform, czyli HBO Max i Paramount+.