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Skydance podnosi ceny. Na razie tylko na jednej platformie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Skydance+podnosi+ceny.+Na+razie+tylko+na+jednej+platformie-169092
Skydance podnosi ceny. Na razie tylko na jednej platformie
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Wiemy już, jaki jest jeden ze sposobów Skydance na poradzenie sobie z olbrzymim, 80-miliardowym długiem. To podwyżki cen usług.

Pierwsza platforma z portfolio Skydance drożeje



Na razie zmiany cen dotyczą tylko jednej platformy funkcjonującej głównie na terenie USA. Chodzi bowiem o Discovery+. Cena pakietu z reklamami wzrośnie o 1 dolara, do 6,99 dolarów miesięcznie, zaś pakietu z niewielką liczbą reklam – o 2 dolary, do 11,99 dolarów miesięcznie.

Discovery+ powstało jako platforma Discovery Communications. Oferuje programy dokumentalne i reality show znane z wielu stacji kablowych, takich jak Discovery, TLC czy Food Network.

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Po przejęciu Warner Bros. przez Discovery Communications planowano połączenie Discovery+ z HBO Max, czego efektem była zmiana nazwy HBO Max na Max. Na zmianie nazwy się skończyło. W Ameryce plan spotkał się z oburzeniem. Discovery+ ostatecznie pozostało odrębną platformą.

Niedawno właścicielem platformy został Skydance. To część wartego 111 miliardów dolarów kontraktu przejęcia Warner Bros. Discovery przez koncern Davida Ellisona.

Na razie nie wiadomo, czy Skydance zamierza podnieść ceny swoich dwóch flagowych platform, czyli HBO Max i Paramount+.

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