Skydance szykuje remake "Wyprawy na dno morza" z gwiazdą "Star Wars" w głównej roli

Skydance łączy siły z Legendary TV. Celem jest realizacja widowiskowego serialu SF dla platformy Paramount+ zatytułowanego "Voyage to the Bottom of the Sea".
Ambitny projekt SF w przygotowaniu "Voyage to the Bottom of the Sea"
to remake filmu "Wyprawa na dno morza
" z 1961 roku, a także serialu
z lat 1964–1968 pod tym samym tytułem. Projekt ma błogosławieństwo spadkobierców Irwina Allena, twórcy oryginału.
Nowy serial "Voyage to the Bottom of the Sea" opowiada o Lee Crane, genialnej badaczce oceanów, która po katastrofalnej ekspedycji w Arktyce, w której ginie jej siostra bliźniaczka, zostaje wciągnięta w tajny rządowy program. Jego centrum stanowi USS Seaview – futurystyczny okręt podwodny w stylu retro, odnaleziony zamarznięty w lodzie, pokryty symbolami pochodzącymi z historii, która nie powinna istnieć. Jednostka uruchamia się dopiero wtedy, gdy Lee wchodzi na jej pokład.
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Lee zostaje postawiona na czele załogi funkcjonującej pod ogromną presją i musi nawiązać niełatwy sojusz z wpływowymi przedstawicielami władz. Dowodząc Seaview, wyrusza na niebezpieczne podwodne misje, których celem jest powstrzymanie tajemniczych sił przenikających do naszego świata. Jednocześnie odkrywa ukrytą prawdę o oceanach, wymazanym rozdziale historii ludzkości oraz Atlantydzie – mieście, które dotąd uważano za mit.
Gwiazdą "Voyage to the Bottom of the Sea"
będzie znana z serii "Gwiezdne wojny
" Daisy Ridley
. Będzie również producentką wykonawczą serialu. Za scenariusz odpowiada Akiva Goldsman
, który ostatnio pracował przy serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy
" oraz filmie "Totalna magia 2
". Reżyserią zajmie się Matt Shakman
. Ma on na swoim koncie komiksowe widowisko "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" oraz pracę przy serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów
".
Zwiastun "Wyprawy na dno morza"