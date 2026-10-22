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Skydance szykuje remake "Wyprawy na dno morza" z gwiazdą "Star Wars" w głównej roli

Deadline / autor: /
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Skydance szykuje remake &quot;Wyprawy na dno morza&quot; z gwiazdą &quot;Star Wars&quot; w głównej roli
Skydance łączy siły z Legendary TV. Celem jest realizacja widowiskowego serialu SF dla platformy Paramount+ zatytułowanego "Voyage to the Bottom of the Sea".

Ambitny projekt SF w przygotowaniu



"Voyage to the Bottom of the Sea" to remake filmu "Wyprawa na dno morza" z 1961 roku, a także serialu z lat 1964–1968 pod tym samym tytułem. Projekt ma błogosławieństwo spadkobierców Irwina Allena, twórcy oryginału.

Nowy serial "Voyage to the Bottom of the Sea" opowiada o Lee Crane, genialnej badaczce oceanów, która po katastrofalnej ekspedycji w Arktyce, w której ginie jej siostra bliźniaczka, zostaje wciągnięta w tajny rządowy program. Jego centrum stanowi USS Seaview – futurystyczny okręt podwodny w stylu retro, odnaleziony zamarznięty w lodzie, pokryty symbolami pochodzącymi z historii, która nie powinna istnieć. Jednostka uruchamia się dopiero wtedy, gdy Lee wchodzi na jej pokład.

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Lee zostaje postawiona na czele załogi funkcjonującej pod ogromną presją i musi nawiązać niełatwy sojusz z wpływowymi przedstawicielami władz. Dowodząc Seaview, wyrusza na niebezpieczne podwodne misje, których celem jest powstrzymanie tajemniczych sił przenikających do naszego świata. Jednocześnie odkrywa ukrytą prawdę o oceanach, wymazanym rozdziale historii ludzkości oraz Atlantydzie – mieście, które dotąd uważano za mit.

Gwiazdą "Voyage to the Bottom of the Sea" będzie znana z serii "Gwiezdne wojny" Daisy Ridley. Będzie również producentką wykonawczą serialu. Za scenariusz odpowiada Akiva Goldsman, który ostatnio pracował przy serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" oraz filmie "Totalna magia 2". Reżyserią zajmie się Matt Shakman. Ma on na swoim koncie komiksowe widowisko "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" oraz pracę przy serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów".

Zwiastun "Wyprawy na dno morza"



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