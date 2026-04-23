Slasher "Heart Eyes" dostaje sequel

Paramount uznał, że slasher "Heart Eyes" jest sukcesem i warto go powtórzyć. Studio właśnie dało zielone światło sequelowi.

"Heart Eyes 2" nadchodzi. Kiedy premiera?



"Heart Eyes" został pomyślany jako odtrutka na romantyczne filmy proponowane w kinach w walentynki. Film był slasherem, który do kin trafił właśnie na walentynki. Zarobił w nich 33 mln dolarów.


Paramount zamierza powtórzyć to z dwójką. "Heart Eyes 2" trafi do amerykańskich kin 11 lutego 2028 roku, czyli tuż przed walentynkami.

Oryginał był historią dwójki pracowników. Stają się celem seryjnego mordercy, który morduje zakochane pary. Morderca omyłkowo bierze ich za parę kochanków i zamierza ich zabić w walentynki. Gwiazdami filmu byli Mason Gooding i Olivia Holt.

O fabule kontynuacji na razie nic nie wiemy. Wiemy za to, że reżyser oryginału Josh Ruben powróci i nakręci sequel. Będzie też współautorem scenariusza. W tym zadaniu wspierać będzie go Darcy Fowler.

