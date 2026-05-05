Smakowity zwiastun? Oto Dominic Sessa jako Anthony Bourdain

Dopiero co zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia i plakat zapowiadające film "Tony", a już mamy zwiastun tej produkcji. Gwiazdą biografii słynnego kucharza Anthony'ego Bourdaina jest znany z "Przesilenia zimowego" Dominic Sessa. Zobaczcie, jak zapowiada się jego rola  i cały film.

Bohaterem "Tony'ego" będzie dziewiętnastoletni Bourdain (Dominic Sessa) na początku swojej kariery. W obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas, Emilia Jones oraz Leo Woodall.
  
Za reżyserię odpowiada Matt Johnson, który jest też współtwórcą scenariusza. Twórcy podkreślają, że "Tony" nie będzie klasyczną biografią. Film skupi się na jednym, przełomowym okresie życia bohatera (lecie 1975) ukazując, jak młody Bourdain odkrywa swoją pasję do gotowania. 

Projekt uzyskał aprobatę rodziny i spadkobierców Bourdaina. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że film nie próbuje podsumować całego życia kucharza, lecz przedstawić jego złożoność i początki drogi, która podążał przez kolejne lata. Produkcja pokaże wartości, które ukształtowały przyszłą gwiazdę kulinariów - ciekawość świata, pokorę i potrzebę ciągłego uczenia się.

Premiera "Tony'ego" planowana jest na sierpień, choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona.

