Smakowity zwiastun? Oto Dominic Sessa jako Anthony Bourdain

Dopiero co zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia i plakat zapowiadające film "Tony", a już mamy zwiastun tej produkcji. Gwiazdą biografii słynnego kucharza Anthony'ego Bourdaina jest znany z "Przesilenia zimowego" Dominic Sessa. Zobaczcie, jak zapowiada się jego rola i cały film.
O czym opowie "Tony"? Bohaterem "Tony'ego" będzie dziewiętnastoletni Bourdain (Dominic Sessa) na początku swojej kariery.
W obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas, Emilia Jones
oraz Leo Woodall
.
Za reżyserię odpowiada Matt Johnson
, który jest też współtwórcą scenariusza. Twórcy podkreślają, że "Tony
" nie będzie klasyczną biografią. Film skupi się na jednym, przełomowym okresie życia bohatera (lecie 1975) ukazując, jak młody Bourdain
odkrywa swoją pasję do gotowania.
Projekt uzyskał aprobatę rodziny i spadkobierców Bourdaina
. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że film nie próbuje podsumować całego życia kucharza, lecz przedstawić jego złożoność i początki drogi, która podążał przez kolejne lata. Produkcja pokaże wartości, które ukształtowały przyszłą gwiazdę kulinariów - ciekawość świata, pokorę i potrzebę ciągłego uczenia się.
Premiera "Tony'ego
" planowana jest na sierpień, choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona.
"Tony" – zobacz zwiastun filmu