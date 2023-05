Smart! Week na Allegro: Promocje na produkty na wakacje i do domu!

Specjalnie dla Was przejrzeliśmy oferty na dziś i jutro i wybraliśmy z nich kilka propozycji. Wyczekujcie kolejnych newsów o świeżych promocjach.

SMART! WEEK: PROMOCYJNE OFERTY DOSTĘPNE OD DZIŚ: 18 MAJA

Do końca weekendu, czyli 21 maja możecie zrobić zakupy na Allegro z dużymi zniżkami. W ramach corocznego festiwalu promocjiupolujecie produkty najpopularniejszych marek– w tym wszystko, co przyda się Wam na wakacjach bądź ułatwi życie w domu.Promocyjne oferty dostępne są dla wszystkich uczestników festiwalu, ale zmożecie liczyć na najkorzystniejsze z nich! Wyszukujcie więc etykietek! Użytkownicy Allegro Smart! Mają też zapewnioneCena regularna usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie; do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart W tym roku Allegro przygotowałoNowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy oraz dotychczasowi użytkownicy objęci promocją mogą wykupić*. Co więcej użytkownicy, którzy dotychczas nie korzystali jeszcze z Allegro Smart!, mogą skorzystać z programu Smart! na Start – w ramach bezpłatnego okresu próbnego otrzymają aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy.Będąc w festiwalowej gorączce zakupowej, nie zapominajcie o. Dzięki niej płatność za wybrane produkty można odroczyć aż o 30 dni (RRSO wynosi 0%). Usługę aktywujecie bezpłatnie w dowolnym momencie**. Więcej informacji na temat Allegro Pay znajdziecie podA jak być na bieżąco z interesującymi Was ofertami?. Warto również śledzić stronę kampanii. Tu znajdą się wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich przez cały tydzień w dużych ilościach, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!Jak czytamy w ofercie na Allegro, kolorystyka walizek serii LOVEBIRD została zainspirowana naturą – a konkretnie barwami ptasich piór. Stąd ich elegancja i ponadczasowość. W bogatej gamie kolorystycznej znajdziecie między innymi szarości, czerwienie, granaty, błękity i żółcie, wybór jest więcej bardzo duży. Walizki zostały zrobione z bardzo trwałego materiału wierzchniego – jest nieprzemakalny, odporny na zarysowania, a także łatwy w czyszczeniu. Cztery kółka oraz regulowana rączka zapewniają łatwe i komfortowe prowadzenie, a mocny stelaż wbudowany w walizkę stanowi gwarancję stabilności. Walizki posiadają też zamki szyfrowe oraz wewnętrzne pasy mocujące, które dodatkowo zabezpieczają bagaż. Ze szczegółowym opisem walizek Wings LOVEBIRD zapoznacie się POD LINKIEM TUTAJ Wysoka moc żelazka sprawia, że szybko się nagrzewa i wytwarza parę o stałym wysokim poziomie, co przekłada się na sprawne i efektywne prasowanie. W przypadku bardziej odpornych zagnieceń z pomocą przychodzi dodatkowy potężny wyrzut czystej, przefiltrowanej pary. Co ważne, stopa żelazka została wykonana w innowacyjnej technologii, dzięki czemu nie wymaga pielęgnacji i z łatwością ślizga się po tkaninie. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że żelazko posiada antywapienny system z filtrem, który przefiltrowuje parę wytwarzaną przez żelazko, zatrzymując nawet najmniejsze cząsteczki kamienia. Możecie więc zapomnieć o niespodziewanych plamach na prasowanych ubraniach. Urządzenie posiada też funkcję auto off, która wyłącza pozostawione w pionie żelazko po 8 minutach. Wychodząc z domu, możecie więc być spokojni, że żelazko z całą pewnością zostało wyłączone.Kiedy raz spróbuje się tego urządzenia, podejście do mycia podłóg zmienia się na całe życie. Okazuje się bowiem, że to najzwyczajniej w świecie może być łatwe. Skuteczność czyszczenia zapewnia wykorzystanie pary, która jednocześnie dezynfekuje powierzchnię. Mop Vileda zabija nawet do 99,9% bakterii i wirusów i jest gotowy do pracy już 15 sekund od włączenia. Szeroka nakładka o długości 40 cm sprawdza się w czyszczeniu podług o większych rozmiarach, a lekka konstrukcja z obrotową głowicą zapewnia wygodę w prowadzeniu. Urządzenie nadaje się do wszystkich rodzajów nielakierowanych podłóg. Ofertę znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Wypadu za miasto, na łąkę, do lasu nie ma bez lodówki turystycznej, która utrzymuje chłód napojów albo ciepło potraw. Lodówkę firmy Peme, którą znajdziecie w promocyjnej ofercie POD LINKIEM TUTAJ , można ładować sieciowo lub poprzez gniazdko zapalniczki samochodowej. Posiada też port USB, dzięki czemu naładujecie po podłączeniu do niej swój telefon, a wbudowany tryb ECO uruchamiany na żądanie lub automatycznie po osiągnięciu wybranej temperatury gwarantuje oszczędność energii. Na panelu sterującym ustawicie dokładną docelową temperaturę – minimalna wynosi 18C poniżej temperatury otoczenia, a maksymalna – 65C. Po ustawieniu temperatury zobaczycie na wyświetlaczu, ile dokładnie stopni jest wewnątrz lodówki. Wszystkie ważne parametry znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Spójrzcie tylko na ten piękny design! Seria Flames z pewnością przykuje uwagę miłośników nietypowego wyglądu przedmiotów codziennego użytku. Zestaw składa się z 24 elementów przeznaczonych dla sześciu osób – znajdziecie tu po 6 noży obiadowych, widelców, łyżek i łyżeczek do herbaty. Wszystkie wykonane zostały ze stali nierdzewnej i są całkowicie odporne na działanie korozji, można je też myć w zmywarce. Firma Gerlach udziela wieczystej gwarancji na wszystkie sztućce Flames. Promocyjną ofertę znajdziecie TUTAJ Więcej promocyjnych ofert znajdziecie