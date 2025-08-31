Snoop Dogg przeprasza za krytykę wątku LGBT w "Buzzie Astralu". "To moja wina" – mówi raper

W amerykańskich mediach zrobiło się głośno po tym, gdy Snoop Dogg otwarcie skrytykował poboczny wątek LGBT w animacji "Buzz Astral" studia Pixar (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Dziś, po kilku dniach od publikacji fragmentu wywiadu, amerykański raper zdążył się zreflektować. Po reakcji ze strony twórców filmu, Snoop przeprosił za swoje zachowanie na swoich oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych. "To moja wina" – napisał.
Co dokładnie powiedział Snoop Dogg?
Przypomnijmy, że raptem kilka dni temu w podcaście It's Giving Snoop Dogg
niespodziewanie postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z rodzinnego oglądania filmu "Buzz Astral
". Jak się okazało, w zakłopotanie rapera wprowadził poboczny wątek postaci Alishy Hawthorne – przyjaciółki Buzza Astrala. W jednej z filmowych scen widzimy ją w domu w towarzystwie swojej żony i dziecka. 53-letni aktor nie był na to gotowy, o czym opowiadał w następujących słowach: O cholera, nie pisałem się na to. Przyszedłem tu tylko zobaczyć film
– mówił Snoop Dogg. To mnie rozwaliło. Boję się teraz iść do kina. Jeszcze zostanę wrzucony w sam środek afery, a nie mam na to odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Komu to w ogóle było w tym filmie potrzebne?". Przecież to dzieci. Musimy pokazywać im to w tym wieku? Będą zadawać pytania. A ja nie znam odpowiedzi.
Słowa te wywołały reakcję nie tylko wśród fanów samego artysty, ale i twórców filmu "Buzz Astral
".
To ja stworzyłam lesbijki w "Buzzie Astralu
" – napisała na swoim instagramie jedna ze scenarzystek filmu, Lauren Gunderson
. Podczas pisania wczesnych wersji tego, co później stało się "Buzzem Astralem", kluczowa postać filmu potrzebowała partnera. I naturalne było dla mnie napisać "ona", a nie "on". Choć w filmie to drobny szczegół, wiedziałam, jaki to może mieć efekt i znaczenie dla reprezentacji – mała linijka, wielka sprawa. Byłam zachwycona, że to zostało w filmie. Jestem z tego dumna. Do końca świata i jeszcze dalej. Miłość to miłość
– dodała.
Po fali krytyki i reakcji na słowa Snoop Dogga
, raper najwyraźniej się zreflektował. W komentarzu pod materiałem serwisu Hollywood Unlocked, w którym aktorka T.S. Madison
krytykowała jego słowa, napisał: Po prostu byłem tym zaskoczony i nie umiałem znaleźć odpowiedzi dla moich wnuków. Wszyscy moi gejowscy przyjaciele znają moje zdanie i dzwonią do mnie z miłością. To moja wina, że nie wiedziałem, jak odpowiedzieć sześciolatkowi. Nauczcie mnie jak się uczyć. Nie jestem doskonały
– napisał Snoop Dogg
.
Przypomnijmy, że "Buzz Astral" to animowany film przygodowy science-fiction przedstawiający początki Buzza Astrala, bohatera, który zainspirował powstanie sławnej figurki. "Buzz Astral" śledzi losy legendarnego strażnika kosmosu, który wraz z komandor i załogą trafia na wrogą planetę odległą 4,2 mln lat świetlnych od Ziemi. Buzz próbuje odnaleźć drogę powrotną w przestrzeni i czasie, a towarzyszy mu grupa ambitnych rekrutów oraz uroczy robot-kot Kotex. Sytuację komplikuje przybycie Zurga, który zagraża powodzeniu misji. Nie są znane jego zamiary, lecz towarzyszy mu armia bezlitosnych robotów.