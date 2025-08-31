Newsy Filmy Snoop Dogg przeprasza za krytykę wątku LGBT w "Buzzie Astralu". "To moja wina" – mówi raper
Filmy

Snoop Dogg przeprasza za krytykę wątku LGBT w "Buzzie Astralu". "To moja wina" – mówi raper

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Snoop+Dogg+przeprasza+za+krytyk%C4%99+w%C4%85tku+LGBT+w+%22Buzzie+Astralu%22.+%22To+moja+wina%22+%E2%80%93+m%C3%B3wi+raper-162707
Snoop Dogg przeprasza za krytykę wątku LGBT w &quot;Buzzie Astralu&quot;. &quot;To moja wina&quot; – mówi raper
źródło: Getty Images
autor: Jerod Harris
W amerykańskich mediach zrobiło się głośno po tym, gdy Snoop Dogg otwarcie skrytykował poboczny wątek LGBT w animacji "Buzz Astral" studia Pixar (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Dziś, po kilku dniach od publikacji fragmentu wywiadu, amerykański raper zdążył się zreflektować. Po reakcji ze strony twórców filmu, Snoop przeprosił za swoje zachowanie na swoich oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych. "To moja wina" – napisał.

Co dokładnie powiedział Snoop Dogg?



Przypomnijmy, że raptem kilka dni temu w podcaście It's Giving Snoop Dogg niespodziewanie postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z rodzinnego oglądania filmu "Buzz Astral". Jak się okazało, w zakłopotanie rapera wprowadził poboczny wątek postaci Alishy Hawthorne – przyjaciółki Buzza Astrala. W jednej z filmowych scen widzimy ją w domu w towarzystwie swojej żony i dziecka. 53-letni aktor nie był na to gotowy, o czym opowiadał w następujących słowach:

O cholera, nie pisałem się na to. Przyszedłem tu tylko zobaczyć film – mówił Snoop Dogg. To mnie rozwaliło. Boję się teraz iść do kina. Jeszcze zostanę wrzucony w sam środek afery, a nie mam na to odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Komu to w ogóle było w tym filmie potrzebne?". Przecież to dzieci. Musimy pokazywać im to w tym wieku? Będą zadawać pytania. A ja nie znam odpowiedzi.

1077713_2.13.jpeg


Słowa te wywołały reakcję nie tylko wśród fanów samego artysty, ale i twórców filmu "Buzz Astral". 

To ja stworzyłam lesbijki w "Buzzie Astralu" – napisała na swoim instagramie jedna ze scenarzystek filmu, Lauren GundersonPodczas pisania wczesnych wersji tego, co później stało się "Buzzem Astralem", kluczowa postać filmu potrzebowała partnera. I naturalne było dla mnie napisać "ona", a nie "on". Choć w filmie to drobny szczegół, wiedziałam, jaki to może mieć efekt i znaczenie dla reprezentacji – mała linijka, wielka sprawa. Byłam zachwycona, że to zostało w filmie. Jestem z tego dumna. Do końca świata i jeszcze dalej. Miłość to miłość – dodała.

Po fali krytyki i reakcji na słowa Snoop Dogga, raper najwyraźniej się zreflektował. W komentarzu pod materiałem serwisu Hollywood Unlocked, w którym aktorka T.S. Madison krytykowała jego słowa, napisał:

Po prostu byłem tym zaskoczony i nie umiałem znaleźć odpowiedzi dla moich wnuków. Wszyscy moi gejowscy przyjaciele znają moje zdanie i dzwonią do mnie z miłością. To moja wina, że nie wiedziałem, jak odpowiedzieć sześciolatkowi. Nauczcie mnie jak się uczyć. Nie jestem doskonały – napisał Snoop Dogg.

Przypomnijmy, że "Buzz Astral" to animowany film przygodowy science-fiction przedstawiający początki Buzza Astrala, bohatera, który zainspirował powstanie sławnej figurki. "Buzz Astral" śledzi losy legendarnego strażnika kosmosu, który wraz z komandor i załogą trafia na wrogą planetę odległą 4,2 mln lat świetlnych od Ziemi. Buzz próbuje odnaleźć drogę powrotną w przestrzeni i czasie, a towarzyszy mu grupa ambitnych rekrutów oraz uroczy robot-kot Kotex. Sytuację komplikuje przybycie Zurga, który zagraża powodzeniu misji. Nie są znane jego zamiary, lecz towarzyszy mu armia bezlitosnych robotów.

"Buzz Astral" – zwiastun filmu




Powiązane artykuły Lauren Gunderson

Zobacz wszystkie artykuły

Buzz Astral  (2022)

 Buzz Astral

Toy Story  (1995)

 Toy Story

Toy Story 3  (2010)

 Toy Story 3

Toy Story 2  (1999)

 Toy Story 2

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: Nostalgia się sprzedaje. "Szczęki" wracają z impetem

12 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Czy "Frankenstein" to dzieło geniusza?

5 komentarzy
Filmy

WENECJA 2025: Masowe protesty przeciw wojnie w Gazie docierają na Lido

4 komentarze
Filmy

Disney wierzy w magię swoich animacji. Nowy film za rok!

6 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Bezrobocie według twórcy "Oldboya" i miejski rytm Neapolu

2 komentarze
Filmy

"Epoka lodowcowa 6" ma nowy tytuł i datę premiery

13 komentarzy
Filmy

Filmweb poleca "Sorry, Baby"

3 komentarze