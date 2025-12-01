Sonic i Wojownicze Żółwie Ninja w drodze do kin. Kiedy premiera nowych projektów?

Szykuje się gratka dla fanów Sonica i Wojowniczych Żółwi Ninja. Studio Paramount zapowiedziało właśnie, że w 2028 roku na ekrany kin trafią dwa nowe filmy z tych uniwersów.
Sonic i Wojownicze Żółwie Ninja zmierzają do kin
Jak podaje Deadline, Paramount dodał do kalendarza premier na 2028 rok dwa tytuły. 17 listopada, czyli tuż przed Świętem Dziękczynienia, na ekrany trafi niezatytułowany film o przygodach Wojowniczych Żółwi Ninja. Z kolei na 22 grudnia, czyli tuż przed Bożym Narodzeniem, zaplanowano premierę nowego filmu z uniwersum Sonica
Na tym etapie o obu projektach nie wiadomo właściwie nic. Do tej pory Paramount wypuścił trzy filmy o szybkim jak błyskawica
jeżu Sonicu
(w 2020, 2022, 2024 roku) oraz serialowy spin-off zatytułowany "Knuckles
". Trylogia zarobiła łącznie 1,2 miliarda dolarów. Z kolei miniserial w ciągu pierwszych 28 dni od dnia premiery na platformie Paramount+ był odtwarzany przez ponad 11 milionów godzin na całym świecie, co zapewniło mu status najchętniej oglądanej produkcji familijnej serwisu. Trzy dotychczasowe produkcje o przygodach Wojowniczych Żółwi Ninja (dwa aktorskie i jedna animacja) przyniosły studiu 913 milionów dolarów.
Animacja "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos
" trafiła na ekrany w 2023 roku. Tytułowi bohaterowie po latach ukrywania się przed światem postanowili ujawnić się i za sprawą bohaterskich czynów podbić serca nowojorczyków. Jak im poszło? Przypominamy zwiastun: