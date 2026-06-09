Ups. Jason Momoa nie jest już gwiazdą widowiska "Helldivers"

Zaledwie cztery miesiące temu informowaliśmy o tym, że Jason Momoa zagra w widowisku "Helldivers". Teraz portal Deadline donosi, że wcześniejsze wiadomości na temat jego udziału są już nieaktualne. Niestety, nie znamy powodów takiego obrotu sprawy.
Czy "Helldivers" trafi do kin w listopadzie 2027 roku?
Dla studia Sony taki obrót sprawy to poważny kłopot. Widowisko "Helldivers" ma już bowiem wyznaczoną datę premiery.
W USA ma trafić do kin 10 listopada 2027 roku.
Z tego też powodu wytwórnia szuka nowej gwiazdy. I musi ją znaleźć szybko, jeśli cały harmonogram ma pozostać niezmieniony. Na razie jednak nie wiemy, do kogo zwrócono się z ofertą roli.
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Film będzie oczywiście inspirowany serią gier PlayStation. Pierwsze "Helldivers" debiutowało w 2015 roku.
To opowieść o kosmicznym konflikcie ludzi z obcymi, wrogimi formami życia. Federacja przegrywa wojnę, którą sama rozpoczęła. Dołącz do elitarnych Helldivers, ostatniej linii obrony ludzkości, i walcz z bezwzględną rasą obcych w strzelance typu top-down okraszonej satyrycznym poczuciem humoru. Wyrusz na pole walki, gdzie osłaniać będziesz swoich towarzyszy broni – pomoże ci w tym zaawansowana broń oraz pojazdy i naloty. W nagrodę za odniesione sukcesy zajmiesz miejsce w panteonie gwiazd Federacji.
W 2024 roku swoją premierę miała gra "Helldivers 2"
, która okazała się dla PlayStation wielkim komercyjnym sukcesem.
Zwiastun gry "Helldivers 2"