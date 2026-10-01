"24 Jump Street" w kinach szybciej, niż myśleliście! Jest data premiery

Sony Pictures zaktualizowało plany filmowe na najbliższe lata. Kilka wyczekiwanych produkcji wreszcie otrzymało oficjalne daty premier. Fani serii "Jump Street" będą szczególnie uradowani, bo trzecia część trafi do kin wcześniej, niż się można było tego spodziewać.
"24 Jump Street" już w przyszłym roku
O tym, że "24 Jump Street"
powstanie, oficjalnie dowiedzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu. Wtedy wydawało się, że na komedię przyjdzie nam trochę poczekać. Teraz okazuje się, że trafi do kin jeszcze w przyszłym roku. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 10 grudnia 2027 roku
. Film trafi więc do kin ponad 13 lat po premierze "22 Jump Street
".
Choć jest to trzecia kinowa część cyklu, film nosi tytuł "24 Jump Street
", a nie "23 Jump Street". Dlaczego? To żart. Jak wyjaśnił producent, trzecia część powstaje tak późno, że postanowiono "przeskoczyć" jeden tytuł.
Niestety o fabule filmu wciąż nic nie wiemy. Wiadomo za to, że w obsadzie są największe gwiazdy serii: Channing Tatum
, Jonah Hill
i Ice Cube
.
Ridley Scott, "Helldivers" - daty premier widowisk Sony
"24 Jump Street
" nie jest jedynym filmem, który otrzymał od Sony datę premiery. Studio ogłosiło też, kiedy spodziewać możemy się następujących produkcji: "The Surgeon"
Amerykanie zobaczą 2 kwietnia 2027 roku
. Film miał swoją światową premierę na tegorocznym festiwalu w Toronto.
"Narcs"
trafi do amerykańskich kin 20 sierpnia 2027 roku
. To reżyserski debiut scenarzysty "Bez urazy
" Johna Phillipsa
.
"Treasure Island"
trafi do amerykańskich kin 11 listopada 2027 roku
. To nowy film Ridleya Scotta
, w którym słynnego pirata Long Johna Silvera zagra Hugh Jackman
. "Grandgear"
zmienia datę premiery z lutego 2028 roku na 14 stycznia 2028 roku
. To anglojęzyczny debiut reżysera "Godzilla Minus One
". "Helldivers"
otrzymało późniejszą datę premiery: z listopada 2027 roku na 9 czerwca 2028 roku
. To adaptacja gry wideo, której gwiazdą będzie Alan Ritchson
. Zastąpił on Jasona Momoę
.
Zwiastun filmu "22 Jump Street"