Sony wysłało do sklepów 7,8 mln PlayStation 5

31 marca Sony zakończyło kolejny rok finansowy, a dziś w nocy ujawniło kilka ciekawych liczb związanych z urządzeniami z rodziny PlayStation. Sony wysłało do sklepów łącznie 7,8 mln konsol PlayStation 5, z czego 3,3 mln zostało wysłane między 1 stycznia, a 31 marca. W tym samym okresie Japończycy dostarczyli sklepom milion konsol PlayStation 4. Jeśli jednak próbowaliście ostatnio kupić PlayStation 5 to pewnie wiecie, że graniczy to z cudem, więc nawet taka ilość jest wciąż za mała.Dowiedzieliśmy się również, że od dnia premiery do końca marca 2021 Sony wysłało 115,9 miliona konsol PlayStation 4. 47,6 miliona graczy opłaca abonament PlayStation Plus. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021 sprzedało się 61,4 miliona gier na konsole z rodziny PlayStation, z czego 7,9 mln to były tytuły wydane przez Sony. Warto również odnotować, że aż 79% sprzedanych gier stanowiły cyfrowe wersje pobierane z PlayStation Store.