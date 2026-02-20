Newsy Gry Sony zamyka studio odpowiedzialne za remake "Demon's Souls"
Sony zamyka studio odpowiedzialne za remake "Demon's Souls"

Sony zamyka studio odpowiedzialne za remake &quot;Demon's Souls&quot;
Zwolnienia, zamykane studia, kasowane gry. Oto rzeczywistość branży growej roku 2026. Najnowszym tego przykładem jest los studia Bluepoint.

Sony zamyka studio, które kupiło w 2021 roku



Bluepoint Games to studio, które specjalizowało się w remake'ach i remasterach starszych tytułów. Przez lata współpracowali z Sony chociażby przy seriach "God of War" czy "Metal Gear Solid". W 2020 roku wypuścili na rynek "Demon's Souls", czyli remake gry z 2009 roku. Rok później zostali kupieni przez Sony.

Pod rządami Sony losy Bluepoint Games szybko się odwróciły. Przez chwilę studio pracowało nad live service game osadzoną w świecie "God of War". Ten tytuł został jednak skasowany jeszcze w ubiegłym roku. Studio pracowało również nad własną, oryginalną grą, ale teraz wiemy już, że nie ujrzy ona światła dziennego.

Sony postanowiło zamknąć Bluepoint Games. Zwolnionych zostało 70 z 80 pracowników. Jest to piąte studio, które Sony zamyka w ostatnich latach.

Zwiastun gry "Demon's Souls"




