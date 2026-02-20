Sony zamyka studio odpowiedzialne za remake "Demon's Souls"

Zwolnienia, zamykane studia, kasowane gry. Oto rzeczywistość branży growej roku 2026. Najnowszym tego przykładem jest los studia Bluepoint.
Sony zamyka studio, które kupiło w 2021 roku
Bluepoint Games to studio, które specjalizowało się w remake'ach i remasterach starszych tytułów. Przez lata współpracowali z Sony chociażby przy seriach "God of War" czy "Metal Gear Solid". W 2020 roku wypuścili na rynek "Demon's Souls
", czyli remake gry z 2009 roku. Rok później zostali kupieni przez Sony.
Pod rządami Sony losy Bluepoint Games szybko się odwróciły. Przez chwilę studio pracowało nad live service game
osadzoną w świecie "God of War". Ten tytuł został jednak skasowany jeszcze w ubiegłym roku. Studio pracowało również nad własną, oryginalną grą, ale teraz wiemy już, że nie ujrzy ona światła dziennego.
Sony postanowiło zamknąć Bluepoint Games. Zwolnionych zostało 70 z 80 pracowników. Jest to piąte studio, które Sony zamyka w ostatnich latach.
Zwiastun gry "Demon's Souls"