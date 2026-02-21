Newsy Filmy "Venom". Nowy film w przygotowaniu! Jest jedno "ale"
"Venom". Nowy film w przygotowaniu! Jest jedno "ale"

The Hollywood Reporter
https://www.filmweb.pl/news/Sony+zapowiada+film+animowany+%22Venom%22+od+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Oszuka%C4%87+przeznaczenie%3A+Wi%C4%99zy+krwi%22.+Tom+Hardy+zwi%C4%85zany+z+projektem-165300
&quot;Venom&quot;. Nowy film w przygotowaniu! Jest jedno &quot;ale&quot;
źródło: Materiały prasowe
Mamy dobrą wiadomość dla fanów Venoma. Wasz ulubiony symbiont powróci w nowym filmie. Ale nie będzie to czwarty część serii z Tomem Hardym.


Venom bohaterem animacji



Nowy projekt nie jest pomyślany w ogóle jako film aktorski. Sony chce tym razem zrobić pełnometrażową animację.

Na razie brak jest szczegółów filmu, ponieważ cały projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Podobno Tom Hardy - gwiazda aktorskich "Venomów" - będzie z nim związany. Ale czy dostanie jedynie status producenta, a może powróci jako głos Venoma/Eddiego? Tego nie wiadomo.

Nie jest również jasne, czy producenci aktorskiej trylogii - Amy Pascal, Avi Arad i Matt Tolmach - będą producentami animacji. Portal The Hollywood Reporter, który poinformował o filmie jako pierwszy, sugeruje, że tak będzie.


Jedna rzecz jest pewna. Sony wybrało już reżyserów "Venoma". To Zach Lipovsky i Adam B. Stein, czyli autorzy kinowego hitu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi". Co ciekawe, choć reżyserzy zostali już wybrani, to nie mają na czym pracować. Studio wciąż szuka scenarzysty.

Komiksowy Venom debiutował na kartach Marvela w 1988 roku. Został stworzony przez Billa Michelinie'a i Todda McFarlane'a. W kinie po raz pierwszy pojawił się w widowisku Sama Raimiego "Spider-Man 3", gdzie wcielił się w niego Topher Grace. W 2018 roku do kin trafił pierwszy "Venom" z Tomem Hardym w głównej roli. To widowisko zgarnęło na świecie 856 milionów dolarów. Sony zleciło więc realizację dwóch sequeli, które łącznie zarobił 985 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Venom 3: Ostatni taniec" z 2024 roku




