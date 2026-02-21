"Venom". Nowy film w przygotowaniu! Jest jedno "ale"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Venoma. Wasz ulubiony symbiont powróci w nowym filmie. Ale nie będzie to czwarty część serii z Tomem Hardym.
Venom bohaterem animacji
Nowy projekt nie jest pomyślany w ogóle jako film aktorski. Sony chce tym razem zrobić pełnometrażową animację.
Na razie brak jest szczegółów filmu, ponieważ cały projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Podobno Tom Hardy
- gwiazda aktorskich "Venomów
" - będzie z nim związany. Ale czy dostanie jedynie status producenta, a może powróci jako głos Venoma/Eddiego
? Tego nie wiadomo.
Nie jest również jasne, czy producenci aktorskiej trylogii - Amy Pascal
, Avi Arad
i Matt Tolmach
- będą producentami animacji. Portal The Hollywood Reporter, który poinformował o filmie jako pierwszy, sugeruje, że tak będzie.
Jedna rzecz jest pewna. Sony wybrało już reżyserów "Venoma". To Zach Lipovsky i Adam B. Stein, czyli autorzy kinowego hitu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"
. Co ciekawe, choć reżyserzy zostali już wybrani, to nie mają na czym pracować. Studio wciąż szuka scenarzysty.
Komiksowy Venom
debiutował na kartach Marvela w 1988 roku. Został stworzony przez Billa Michelinie'a i Todda McFarlane'a
. W kinie po raz pierwszy pojawił się w widowisku Sama Raimiego
"Spider-Man 3
", gdzie wcielił się w niego Topher Grace
. W 2018 roku do kin trafił pierwszy "Venom
" z Tomem Hardym
w głównej roli. To widowisko zgarnęło na świecie 856 milionów dolarów. Sony zleciło więc realizację dwóch sequeli, które łącznie zarobił 985 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Venom 3: Ostatni taniec" z 2024 roku