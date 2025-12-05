Newsy Filmy "Faceci w czerni" wracają. Will Smith też?
Filmy

"Faceci w czerni" wracają. Will Smith też?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sony+zapowiada+nowy+film+z+serii+%22Faceci+w+czerni%22.+Scenariusz+zak%C5%82ada+powr%C3%B3t+Willa+Smitha-164228
&quot;Faceci w czerni&quot; wracają. Will Smith też?
Sony Pictures chce powrotu do kin serii "Faceci w czerni". Scenariusz widowiska jest już gotowy.

"Faceci w czerni IV" nadchodzą



Projekt "Men In Black" jest na razie na wczesnym etapie rozwoju. Sony posiada pierwszą wersję scenariusza. Jego autorem jest Chris Bremner, który ma na koncie skuteczne odświeżenie innej marki - "Bad Boys". Jest bowiem autorem fabuły "Bad Boys for Life".

Na chwilę obecną z filmem nie jest związany żadna inna osoba. Bremner wysłał jednak już swój tekst Willowi Smithowi. A to oznacza, że Agent J jest w nim obecny. Jaką jednak pełni rolę, tego nie wiadomo. Sam Smith jeszcze nie podjął decyzji na temat udziału w projekcie.


Tytułowi bohaterowie to członkowie tajnej policji zajmującej się monitoringiem poczynań kosmitów na naszej planecie. Ich ekranowe przygody są inspirowane popularnym komiksem Lowella Cunninghama. Trzy części "Facetów w czerni" zarobiły łącznie w kinach ponad półtora miliarda dolarów. 

O czwartej części "Facetów w czerni" mówi się od ponad dekady. Jednak do dziś projekt nie ujrzał światła dziennego. Co wcale nie znaczy, że seria została całkowicie porzucona. W 2019 roku do kin trafił spin-off "Men in Black: International", którego gwiazdami byli Chris Hemsworth, Tessa Thompson i Liam Neeson.

Ten film zarobił w kinach ćwierć miliarda dolarów. Opinie wśród fanów nie były zbyt przychylne.

Zwiastun filmu "Faceci w czerni 3"




Powiązane artykuły Chris Bremner

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Kit Harington i Lindsay Lohan zagrają małżeństwo z problemami

1 komentarz
VOD Seriale

Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV

Filmy

Aronofsky i autorka "Zaginionej dziewczyny" kręcą thriller erotyczny

Filmy

Vin Diesel scenarzystą filmu opartego na popularnej zabawce

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

WATCH DOCS 2025 już wystartował! Co oglądać na festiwalu?

Filmy

"Jay Kelly": George Clooney i Adam Sandler dla Filmwebu

1 komentarz
Filmy

Paul Dano najgorszym aktorem w Hollywood? Ten reżyser myśli inaczej

12 komentarzy