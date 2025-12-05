"Faceci w czerni" wracają. Will Smith też?

Sony Pictures chce powrotu do kin serii "Faceci w czerni". Scenariusz widowiska jest już gotowy.
"Faceci w czerni IV" nadchodzą
Projekt "Men In Black"
jest na razie na wczesnym etapie rozwoju. Sony posiada pierwszą wersję scenariusza. Jego autorem jest Chris Bremner
, który ma na koncie skuteczne odświeżenie innej marki - "Bad Boys". Jest bowiem autorem fabuły "Bad Boys for Life
".
Na chwilę obecną z filmem nie jest związany żadna inna osoba. Bremner
wysłał jednak już swój tekst Willowi Smithowi
. A to oznacza, że Agent J jest w nim obecny. Jaką jednak pełni rolę, tego nie wiadomo. Sam Smith
jeszcze nie podjął decyzji na temat udziału w projekcie.
Tytułowi bohaterowie to członkowie tajnej policji zajmującej się monitoringiem poczynań kosmitów na naszej planecie. Ich ekranowe przygody są inspirowane popularnym komiksem Lowella Cunninghama. Trzy części "Facetów w czerni
" zarobiły łącznie w kinach ponad półtora miliarda dolarów.
O czwartej części "Facetów w czerni"
mówi się od ponad dekady. Jednak do dziś projekt nie ujrzał światła dziennego. Co wcale nie znaczy, że seria została całkowicie porzucona. W 2019 roku do kin trafił spin-off "Men in Black: International"
, którego gwiazdami byli Chris Hemsworth
, Tessa Thompson
i Liam Neeson
.
Ten film zarobił w kinach ćwierć miliarda dolarów. Opinie wśród fanów nie były zbyt przychylne.
Zwiastun filmu "Faceci w czerni 3"