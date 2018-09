Sony zaprezentowało PlayStation Classic

Na fali popularności NESa Mini i SNESa Mini, swoją pomniejszoną konsolę zaprezentowało również Sony. Już 3 grudnia do sprzedaży trafi PlayStation Classic - zminiaturyzowana wersja pierwszej konsoli Sony, w której wgrane będzie 20 gier.W pudełku, oprócz samej konsoli, znajdą się również dwa przewodowe kontrolery i kabel HDMI do podłączenia do telewizora, zaś sam sprzęt będzie miał tak niski pobór prądu, że będzie można go zasilać z gniazda USB w telewizorze czy PlayStation 4. Poniżej możecie zobaczyć prezentację konsoli i kilka z ujawnionych gier.