Game Over? "Street Fighter" usunięty z kalendarza premier Sony

"Street Fighter" bez daty premiery

Getty Images © Marc Piasecki



Twórca "Zombie SS" kręci film o rekinach z gwiazdą "Bridgertonów"

"Street Fighter: Legenda Chun-Li" – zobacz zwiastun ostatniej kinowej próby odświeżenia serii

Filmem, który został usunięty z kalendarza premier, jest. Dla osób śledzących temat, nie jest to żadna niespodzianka. Projekt bowiem ma poważne problemy i od wielu miesięcy nie może ruszyć z miejsca.Pierwotnie reżyserami nowego filmumieli być Australijczycy Danny Philippou Michael Philippou , reżyserzy " Mów do mnie! ". Odeszli jednak, by nakręcić " Oddaj ją ".Sony i Legendary przez wiele miesięcy nie byli w stanie wybrać nowego reżysera projektu. Dopiero miesiąc temu ogłoszono, że stanowisko obejmie znany z serialu " Twisted Metal Mając takie opóźnienia premiera w marcu 2026 roku przestał być realistyczna, co teraz Sony potwierdziło.Drugą zmianą w kalendarzu Sony jest usunięcie z tegoroczny premier filmu(wcześniej znanego jako (Beneath the Storm). Teraz Sony chce z tego zrobić letni blockbuster i w amerykańskich kina pojawi się za rok, w sam raz na Dzień Niepodległości.Za reżyserięodpowiada Tommy Wirkola . A w głównej roli wystąpi Phoebe Dynevor to kino katastroficzne opowiadające o mieszkańcach nadmorskiego miasteczka, które musi zmagać się nie tylko z gigantycznym sztormem, ale również z plagą krwiożerczych rekinów.