"God of War". Serialowa Freya wybrana

Trwają prace nad ekranizacją cyklu gier "God of War". Serial pod tym samym tytułem powstaje dla platformy Prime Video, dla której wcześniej powstał serial "Fallout", również inspirowany popularnym cyklem gier wideo. Wraz z postępującymi pracami dowiadujemy się o nowych decyzjach castingowych. Ostatnio poinformowano o tym, kto zagra Freyę.
Z serialu Apple'a "For All Mankind" do serialu Amazonu "God of War"
Freya to jedna z kluczowych postaci w growej mitologii. Była żona Odyna, obdarzona pradawnymi mocami. Po zakończonym małżeństwie z królem nordyckich bogów, została wygnana z Vanaheimu i żyje samotnie, unikana przez ludzi, którzy boją się jej mocy. W serialu "God of War" w boginię wcieli się Sonya Walger.
Aktorka znana jest z serialu "For All Mankind
".
W grze "God of War
" z 2018 roku, a także w "God of War: Ragnarok
" z 2022 roku, Freyę zagrała Danielle Bisutti
.
Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem.
W obsadzie serialu znaleźli się także: Teresa Palmer
(Sif), Max Parker
(Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson
(Thor), Mandy Patinkin
(Odin), Alastair Duncan
(Mimir), Danny Woodburn
i Jeff Gulka
(bracia Brok i Sindri), a także Ed Skrein
(Baldur).
Zdjęcia do "God of War
" powstają aktualnie w Vancouver. Nad serialem pieczę sprawuje scenarzysta i producent Ronald D. Moore
. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye
.
Zwiastun gry "God of War" z 2018 roku