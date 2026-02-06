Timothée Chalamet żałował, że żałował występu w filmie Woody'ego Allena?

Afera wokół Jeffreya Epsteina niespodziewanie rzuciła światło na zakulisowe rozgrywki wokół filmu "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" Woody'ego Allena. Dlaczego Timothée Chalamet odciął się od reżysera i jak odebrała to Soon-Yi Previn, żona Allena? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Maile Epsteina ujawniają kulisy filmu Allena
Cieszę się, że film gnojka Chalameta nie dostał dobrych recenzji Getty Images © Kristy Sparow
, czytamy w mailu, który napisała żona Woody'ego Allena
, Soon-Yi Previn
, do Jeffreya Epsteina. Wiadomość jest częścią korespondencji Epsteina ujawnionej w zeszłym tygodniu przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Previn
wymieniała maila z biznesmenem, m.in. prosząc go o pomoc w przyjęciu jej córki, Bechet Allen, do nowojorskiego Bard College. Komentarz o Chalamecie jest reakcją na to, że aktor publicznie wyparł się występu w filmie "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" Allena, przekazując swoją gażę na cele charytatywne. Chalamet
podjął decyzję o zdystansowaniu się od reżysera w apogeum ruchu #MeToo, kiedy wrócił temat oskarżeń o przęstępstwo seksualne pod adresem Allena
.
Co ciekawe, w ujawnionej korespondencji Epsteina widnieje również mail od publicystyki Chalameta
, Peggy Siegal, która przyznaje, że aktor był zniesmaczony tym, co musiał zrobić Allenowi, i czuł się przymuszony do tego przez swoich agentów
. Według Siegal Chalamet
czuł się "jak pionek w wielkiej rozgrywce".
W 2020 roku Allen
odniósł się do decyzji aktora w swojej autobiografii "Apropos of Nothing": Po premierze Timothée publicznie ogłosił, że żałował współpracy ze mną i oddał swoją gażę na cele charytatywne. Ale obiecał mojej siostrze, że musiał to zrobić, bo walczył o Oscara za "Tamte dni, tamte noce".
"W deszczowy dzień w Nowym Jorku" – zwiastun
Gatsby uwielbia klimat Nowego Jorku i chce pokazać ukochanej Ashleigh rodzinne miasto. Niespodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde z osobna przeżywa własne przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. Reżyser filmowy (Liev Schreiber
) zaprasza dziewczynę na pokaz roboczej wersji jego najnowszego dzieła. Będąca początkującą dziennikarką Ashleigh zostaje wciągnięta przez wydarzenia, dzięki którym poznaje scenarzystę (Jude Law
) oraz gwiazdę kina – Francisco Vegę (Diego Luna
). Pozostawiony samemu sobie Gatsby przypadkowo spotyka i spędza cały dzień w towarzystwie Chan (Selena Gomez
) – młodej i błyskotliwej siostry swojej ex dziewczyny. Rozmarzony i skąpany w deszczu dzień w Nowym Jorku sprawi, że Ashleigh pozna siebie na nowo, a jej chłopak przekona się, że żyje się tylko raz – ale to wystarczy, jeżeli znajdzie się właściwą osobę.