Newsy Filmy Timothée Chalamet żałował, że żałował występu w filmie Woody'ego Allena?
Filmy

Timothée Chalamet żałował, że żałował występu w filmie Woody'ego Allena?

Variety, World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Soon-Yi+Previn%2C+%C5%BCona+Woody%27ego+Allena%2C+skrytykowa%C5%82a+Timoth%C3%A9e%27ego+Chalameta-165063
Timothée Chalamet żałował, że żałował występu w filmie Woody'ego Allena?
Afera wokół Jeffreya Epsteina niespodziewanie rzuciła światło na zakulisowe rozgrywki wokół filmu "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" Woody'ego Allena. Dlaczego Timothée Chalamet odciął się od reżysera i jak odebrała to Soon-Yi Previn, żona Allena?
   

Maile Epsteina ujawniają kulisy filmu Allena



GettyImages-1659858148.jpg Getty Images © Kristy Sparow


Cieszę się, że film gnojka Chalameta nie dostał dobrych recenzji, czytamy w mailu, który napisała żona Woody'ego Allena, Soon-Yi Previn, do Jeffreya Epsteina. Wiadomość jest częścią korespondencji Epsteina ujawnionej w zeszłym tygodniu przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Previn wymieniała maila z biznesmenem, m.in. prosząc go o pomoc w przyjęciu jej córki, Bechet Allen, do nowojorskiego Bard College.

Komentarz o Chalamecie jest reakcją na to, że aktor publicznie wyparł się występu w filmie "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" Allena, przekazując swoją gażę na cele charytatywne. Chalamet podjął decyzję o zdystansowaniu się od reżysera w apogeum ruchu #MeToo, kiedy wrócił temat oskarżeń o przęstępstwo seksualne pod adresem Allena.

Co ciekawe, w ujawnionej korespondencji Epsteina widnieje również mail od publicystyki Chalameta, Peggy Siegal, która przyznaje, że aktor był zniesmaczony tym, co musiał zrobić Allenowi, i czuł się przymuszony do tego przez swoich agentów. Według Siegal Chalamet czuł się "jak pionek w wielkiej rozgrywce".

W 2020 roku Allen odniósł się do decyzji aktora w swojej autobiografii "Apropos of Nothing": Po premierze Timothée publicznie ogłosił, że żałował współpracy ze mną i oddał swoją gażę na cele charytatywne. Ale obiecał mojej siostrze, że musiał to zrobić, bo walczył o Oscara za "Tamte dni, tamte noce".

"W deszczowy dzień w Nowym Jorku" – zwiastun




Gatsby uwielbia klimat Nowego Jorku i chce pokazać ukochanej Ashleigh rodzinne miasto. Niespodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde z osobna przeżywa własne przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. Reżyser filmowy (Liev Schreiber) zaprasza dziewczynę na pokaz roboczej wersji jego najnowszego dzieła. Będąca początkującą dziennikarką Ashleigh zostaje wciągnięta przez wydarzenia, dzięki którym poznaje scenarzystę (Jude Law) oraz gwiazdę kina – Francisco Vegę (Diego Luna). Pozostawiony samemu sobie Gatsby przypadkowo spotyka i spędza cały dzień w towarzystwie Chan (Selena Gomez) – młodej i błyskotliwej siostry swojej ex dziewczyny. Rozmarzony i skąpany w deszczu dzień w Nowym Jorku sprawi, że Ashleigh pozna siebie na nowo, a jej chłopak przekona się, że żyje się tylko raz – ale to wystarczy, jeżeli znajdzie się właściwą osobę. 

W deszczowy dzień w Nowym Jorku  (2019)

 W deszczowy dzień w Nowym Jorku

