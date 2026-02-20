"Tomb Raider": Sophie Turner jako Lara Croft. Nowe zdjęcia z planu

Trwają prace nad serialem "Tomb Raider". Brytyjski portal Daily Mail zaprezentował ostatnio nową serię zdjęć z planu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Sophie Turner jako Lara Croft kręci scenę walki
Jak donosi Daily Mail, zdjęcia pochodzą z prac nad intensywną ucieczki bohaterki między drzewami, a potem na motocyklu. Na zdjęciach widoczni są Sophie Turner
jako Lara Croft
i Martin Bobb-Semple
jako Zip.
Kilka przykładowych zdjęć znajdziecie poniżej. Więcej obejrzycie TUTAJ
. Lara Croft
to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider
". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie.
Zwiastun filmu "Zaufanie", w którym wystąpiła Sophie Turner