"Tomb Raider": Sophie Turner jako Lara Croft. Nowe zdjęcia z planu

Daily Mail / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sophie+Turner+jako+Lara+Croft+w+intensywnej+scenie.+Nowe+zdj%C4%99cia+z+planu+serialu+%22Tomb+Raider%22-165292
&quot;Tomb Raider&quot;: Sophie Turner jako Lara Croft. Nowe zdjęcia z planu
Trwają prace nad serialem "Tomb Raider". Brytyjski portal Daily Mail zaprezentował ostatnio nową serię zdjęć z planu.


Sophie Turner jako Lara Croft kręci scenę walki



Jak donosi Daily Mail, zdjęcia pochodzą z prac nad intensywną ucieczki bohaterki między drzewami, a potem na motocyklu. Na zdjęciach widoczni są Sophie Turner jako Lara Croft i Martin Bobb-Semple jako Zip.

Kilka przykładowych zdjęć znajdziecie poniżej. Więcej obejrzycie TUTAJ.


Lara Croft to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie. 

Zwiastun filmu "Zaufanie", w którym wystąpiła Sophie Turner




