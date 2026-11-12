Spódnica Toma Hollanda i tysiące ucharakteryzowanych statysów. Oto nieznane ciekawostki z planu "Odysei"

Choć do Oscarów jeszcze dobre kilka miesięcy, twórcy najgłośniejszych filmów roku powoli rozpoczynają kampanie, które mogą przełożyć się na najważniejsze nagrody sezonu. Z tej okazji obsada oraz twórcy niektórych produkcji już teraz podróżują po Stanach Zjednoczonych i promują filmy uczestnicząc spotkaniach z widownią, sesjach Q&A i... materiałach dokumentalnych. Nic więc dziwnego, że to właśnie robi ekipa filmu "Odyseja" – głównego faworyta tego wyścigu. Z 75-minutowego "Behind the Scenes of The Odyssey", który miał premierę we wtorkowy wieczór, poznaliśmy kilka ciekawych informacji na temat tej produkcji. Jakich?
Czego jeszcze nie wiemy o "Odysei" Christophera Nolana?
Jako że Odyseusz jest głównym bohaterem tej historii, warto rozpocząć od niego. Jak donoszą dziennikarze Matt Damon, aktor wcielający się w postać, miał nie potrzebować nagrywać w studiu ani jednej linijki dialogowej "Odysei" po perfekcyjnym występie na planie.
Takie sytuacje niemal nie zdarzają się we współczesnym kinie wysokobudżetowym. Spora w tym również zasługa wytężonej pracy realizatora dźwięku Williego Burtona
, jako że Nolan
ma mieć podobno awersję do dogrywania dodatkowego dźwięku w studiu: U Chrisa nie ma żadnego ADR (czyli dogrywania dialogów w postprodukcji). On nie chce robić ADR, a do tego wymaga, żeby mikrofon na tyczce był podłączony kablem
– powiedział realizator.
Kolejna ciekawostka dotyczy skali: aż 7000 statystów przewinęło się przez plan
, a każdy z nich wymagał pracy makijażystów i charakteryzatorów – łącznie osiemdziesięciu na pokładzie produkcji. Ekipa miała za zadanie "wymazać" jakiekolwiek oznaki współczesności z tych ludzi: ukrywała tatuaże czy dziury po kolczykach, a także dostosowywali ich aparycję do wizji mieszkańców starożytnej Grecji.
Portal Variety dzieli się również doniesieniem wywołującym niemały uśmiech na twarzach słuchaczy. Choć powszechnie wiadomo, że Christopher Nolan
jest twórcą chorobliwie przywiązanym do detalu, część aktorów miała polemizować z nim w sprawie swojej ekranowej prezencji. Tom Holland
, grający w filmie Telemacha, miał ponoć w tajemnicy prosić o krótszą spódnicę, tak by na ekranie wydawał się wyższy. Strój został skrócony, ale radość aktora nie trwała długo. Nolan
od razu zauważył zmianę i kazał przerobić spódnicę zgodnie z pierwotnym projektem. Robert Pattinson
z kolei miał zabiegać o dłuższą perukę dla swojego bohatera, Antinoosa. Tutaj reżyser również kategorycznie nie zgodził się na żądanie aktora. Zaledwie po dwóch sekundach przyglądania się strojowi rzucił: "Dlaczego ta spódnica jest krótsza?”
– wspomina sytuację Holland
.
"Odyseja" – omawiamy film Christophera Nolana