Spór o majątek Chadwicka Bosemana. Rodzina zmarłego aktora pozywa wdowę

Bliscy Chadwicka Bosemana wkroczyli na drogę sądową w związku z zarządzaniem majątkiem i prawami do wizerunku zmarłego aktora. Rodzina domaga się odsunięcia wdowy, Taylor Simone Ledward Boseman, od funkcji osoby zarządzającej spadkiem. Chadwick Boseman
zmarł w sierpniu 2020 roku, nie pozostawiając testamentu. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia, w takiej sytuacji majątek dzielony jest pomiędzy żyjącego małżonka i rodziców zmarłego. W efekcie 50% masy spadkowej przypadło wdowie, natomiast po 25% otrzymali rodzice aktora - Leroy i Carolyn Bosemanowie.
Pozew złożony przez braci Bosemana
w imieniu rodziców zarzuca Taylor Simone Ledward Boseman niewywiązanie się z obowiązku przekazania rodzinie należnej części aktywów oraz brak rozliczenia środków pochodzących z wypłat od związku zawodowego SAG-AFTRA.
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Drugim przedmiotem sporu jest sposób zarządzania spółką Chadwick Boseman Inc., która odpowiada za prawa do wizerunku aktora. Zarówno wdowa, jak i rodzice Bosemana
posiadają w niej po 50% udziałów. Według autorów pozwu Taylor Simone Ledward Boseman, która związała się z gwiazdorem "Czarnej Pantery
" w 2015 roku i poślubiła go kilka miesięcy przed jego śmiercią, prowadziła działalność spółki bez wiedzy pozostałych udziałowców, a także samodzielnie mianowała się jej dyrektorką generalną, nie zwołując wcześniej posiedzenia zarządu.
Rodzina domaga się od sądu odwołania wdowy z funkcji zarządczyni spadku, wydania zakazu podejmowania przez nią jednoosobowych decyzji dotyczących majątku oraz zobowiązania jej do przedstawienia szczegółowego rozliczenia wszystkich transakcji przeprowadzonych od 2020 roku.
Taylor Simone Ledward Boseman nie odniosła się na razie publicznie do zarzutów.