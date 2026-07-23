"Nasza rewolucja": Scenarzysta wycofał nazwisko z filmu o Kuroniach. "Próba szantażu"

Maciej Pisuk, autor pierwotnej wersji scenariusza filmu "Nasza rewolucja", poinformował, że wycofał zgodę na umieszczenie swojego nazwiska w napisach końcowych produkcji. Scenarzysta twierdzi, że producent filmu nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących praw autorskich do jego pierwotnej wersji scenariusza.
Maciej Pisuk o kulisach sprawy
W rozmowie z "Presserwisem" Pisuk
wyjaśnił, że nie przyjął zaproszenia na kolaudację filmu. Jak przekonuje, zgodnie z zawartym w ubiegłym roku porozumieniem miał pomóc przy końcowych pracach nad scenariuszem, a w zamian odzyskać prawa do swojej autorskiej wersji tekstu.
Scenarzysta twierdzi jednak, że prezes Next Filmu Robert Kijak
uzależnił decyzję o zwrocie tych praw od jego oceny gotowego filmu oraz zgody na pozostawienie nazwiska w napisach końcowych. Pisuk
ocenił takie postawienie sprawy jako próbę szantażu i zapowiedział, że będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.
Spór między scenarzystą a producentem trwa od dłuższego czasu. Pisuk
był inicjatorem projektu i w 2019 roku podpisał z Next Filmem umowę na przygotowanie scenariusza. Pierwsza wersja została zaakceptowana w 2022 roku, jednak - jak twierdzi autor - w kolejnych latach tekst został znacząco zmieniony. Scenarzysta przekonuje, że przedstawiona mu w 2025 roku wersja zawierała liczne błędy i wprowadzała zmiany, z którymi się nie zgadzał, w tym dotyczące przedstawienia Grażyny Kuroniowej. To właśnie wtedy po raz pierwszy zażądał usunięcia swojego nazwiska z filmu.
Według Pisuka
w ubiegłym roku strony podpisały również tzw. Deal Memo, które miało potwierdzać ustalenia dotyczące zwrotu praw do pierwotnej wersji scenariusza. Autor twierdzi jednak, że producent wycofał się z tych zobowiązań, proponując powrót do rozmów dopiero po ukończeniu filmu. "Presserwis" poinformował, że zwrócił się do prezesa Next Filmu Roberta Kijaka
z pytaniami dotyczącymi zarzutów scenarzysty, jednak do czasu publikacji artykułu nie otrzymał odpowiedzi.
"Nasza rewolucja
" w reżyserii Piotra Domalewskiego
opowiada o Grażynie i Jacku Kuroniach. Film znalazł się w programie tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a jego kinowa premiera zaplanowana jest na 11 listopada 2026 roku.
"Nasza rewolucja" - zwiastun