Newsy "Nasza rewolucja": Scenarzysta wycofał nazwisko z filmu o Kuroniach. "Próba szantażu"
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"Nasza rewolucja": Scenarzysta wycofał nazwisko z filmu o Kuroniach. "Próba szantażu"

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https://www.filmweb.pl/news/Sp%C3%B3r+wok%C3%B3%C5%82+filmu+%22Nasza+rewolucja%22+o+Jacku+i+Gra%C5%BCynie+Kuroniach.+Scenarzysta+Maciej+Pisuk+wycofa%C5%82+swoje+nazwisko-167700
&quot;Nasza rewolucja&quot;: Scenarzysta wycofał nazwisko z filmu o Kuroniach. &quot;Próba szantażu&quot;
Maciej Pisuk, autor pierwotnej wersji scenariusza filmu "Nasza rewolucja", poinformował, że wycofał zgodę na umieszczenie swojego nazwiska w napisach końcowych produkcji. Scenarzysta twierdzi, że producent filmu nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących praw autorskich do jego pierwotnej wersji scenariusza.

Maciej Pisuk o kulisach sprawy




W rozmowie z "Presserwisem" Pisuk wyjaśnił, że nie przyjął zaproszenia na kolaudację filmu. Jak przekonuje, zgodnie z zawartym w ubiegłym roku porozumieniem miał pomóc przy końcowych pracach nad scenariuszem, a w zamian odzyskać prawa do swojej autorskiej wersji tekstu.

Scenarzysta twierdzi jednak, że prezes Next Filmu Robert Kijak uzależnił decyzję o zwrocie tych praw od jego oceny gotowego filmu oraz zgody na pozostawienie nazwiska w napisach końcowych. Pisuk ocenił takie postawienie sprawy jako próbę szantażu i zapowiedział, że będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.

Spór między scenarzystą a producentem trwa od dłuższego czasu. Pisuk był inicjatorem projektu i w 2019 roku podpisał z Next Filmem umowę na przygotowanie scenariusza. Pierwsza wersja została zaakceptowana w 2022 roku, jednak - jak twierdzi autor - w kolejnych latach tekst został znacząco zmieniony. Scenarzysta przekonuje, że przedstawiona mu w 2025 roku wersja zawierała liczne błędy i wprowadzała zmiany, z którymi się nie zgadzał, w tym dotyczące przedstawienia Grażyny Kuroniowej. To właśnie wtedy po raz pierwszy zażądał usunięcia swojego nazwiska z filmu.

Według Pisuka w ubiegłym roku strony podpisały również tzw. Deal Memo, które miało potwierdzać ustalenia dotyczące zwrotu praw do pierwotnej wersji scenariusza. Autor twierdzi jednak, że producent wycofał się z tych zobowiązań, proponując powrót do rozmów dopiero po ukończeniu filmu. "Presserwis" poinformował, że zwrócił się do prezesa Next Filmu Roberta Kijaka z pytaniami dotyczącymi zarzutów scenarzysty, jednak do czasu publikacji artykułu nie otrzymał odpowiedzi.

"Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego opowiada o Grażynie i Jacku Kuroniach. Film znalazł się w programie tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a jego kinowa premiera zaplanowana jest na 11 listopada 2026 roku.

"Nasza rewolucja" - zwiastun



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