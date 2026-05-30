Spędź długi czerwcowy weekend w kinie i zobacz najlepsze filmy dokumentalne podczas 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Tych filmów nie zobaczycie nigdzie indziej! Biografie legend i osób, o których nigdy nie słyszeliście. Opowieści z całego świata, historie w które trudno uwierzyć, a jednak zdarzyły się naprawdę. Mroczne, zabawne, czasem smutne i skłaniające do refleksji. Wszystkie do zobaczenia od 31 maja do 7 czerwca w krakowskich kinach studyjnych, a od 5 do 19 czerwca online w ramach KFF VOD.
Konkursowe produkcje
Trzynaście filmów z całego świata powalczy o nagrody w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego
– to kino formalnie odważne, emocjonalnie intensywne i bezkompromisowe wobec współczesności. Festiwal otworzy "Syntetyczna szczerość
" Marca Isaacsa
– intrygujący dokument o sztucznej inteligencji i coraz bardziej rozmytej granicy między rzeczywistością a cyfrową kreacją, a temat kina i jego społecznej roli podejmą też "Holofiction
" Michala Kosakowskiego
, badający, jak filmy o Zagładzie ukształtowały zbiorową wyobraźnię, oraz "Magic Hour
" Marcina Borchardta
– portret wybitnego operatora Piotra Sobocińskiego złożony z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań. O kondycji demokracji opowiadają "Igrając z diabłem
" Piotra Małeckiego
i Maćka Nabrdalika
, w którym legendarny fotograf wojenny Christopher Morris dostrzega we współczesnej Ameryce język nadchodzącego kryzysu, oraz "Zwycięskie pokolenie
" Marco de Stefanisa
– portret młodego Ormianina dojrzewającego do przejęcia ciężaru politycznego oporu. W konkursie nie zabraknie intymnych mikrohistorii: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto
" Pepy Lubojacki
, tegorocznej laureatki Berlinale, to radykalnie osobista opowieść o rodzinnym łańcuchu uzależnienia, a "Arktyczny krąg pożądania
" Markku Heikkinena
zabiera w surowy krajobraz Północy, gdzie dojrzałe małżeństwo na nowo uczy się szczerości i redefiniuje granice bliskości. Festiwal zabierze widzów także na krańce świata: "Na zawsze Tristan
" Tobiasa Nöllego
i Lorana Bonnardota
zderza romantyczny mit ucieczki od cywilizacji z surowością odosobnionej wyspy, "Cichy potop
" Dmytra Sukholytky'ego-Sobchuka
prowadzi na ukraińską wieś zatapianą przez wojnę i żywioł wody, "Blisko raju
" Yulii Lokshiny
odsłania neokolonialną fantazję zamożnych Europejczyków szukających schronienia w paragwajskim El Paraíso Verde, a "Tam, gdzie wracają bociany
" Tamary Kotevskiej
, najnowszy film reżyserki "Krainy miodu
", powraca do Macedonii z opowieścią o znikającym pejzażu i wspólnym losie ludzi i zwierząt. Konkurs dopełniają "Bajeczna maszyna czasu
" Elizy Capai
o dziewczynkach dorastających w brazylijskim interiorze z wiarą w lepszą przyszłość oraz "Czerwone latarnie w światłach rampy
" Bipuljita Basu
, w którym kamera staje się dla pracownic seksualnych z Kalkuty narzędziem odzyskiwania sprawczości i budowania wspólnoty.
O Złoty Hejnał w konkursie DocFilmMusic
powalczy osiem filmów, które łączy jedno: muzyka nie jako tło, lecz jako siła kształtująca emocje, tożsamość i ludzkie losy. Klasykę reprezentują "Kaprálová
" Petra Záruby
– portret wybitnej czeskiej kompozytorki, której karierę przerwała choroba i II wojna światowa – "Tam, gdzie rośnie muzyka
" Katrine Philp
, prowadzące na duńską farmę, gdzie młodzi muzycy uczą się gry i życia w równowadze z dala od presji elit, oraz "My, Orkiestra Paryska
" Philippe'a Béziata
, śledząca, jak 120 muzyków pod batutą Klausa Mäkelä tworzy jeden perfekcyjny organizm. Poza granice klasyki i poza granice gatunków wychodzą "Sun Ra i jego magiczne miasto
" Guillaume'a Maupina
i Pabla Guarise'a
– opowieść o ikonie jazzu i pionierze afrofuturyzmu, który uważał się za przybysza z Kosmosu, a jego rodzinne Birmingham naznaczone było segregacją rasową – oraz "Muzyk i wieloryb
" Valentina Paoliego
, w którym słynny francuski kompozytor i didżej Ron próbuje nawiązać muzyczny kontakt z humbakiem, i "Puuluup – kable w samochodzie
" Taaviego Arusa
, portretujące dwóch estońskich muzyków, którzy z zapomnianego brzmienia talharpy i czarnego humoru budują własny gatunek zwany neo-zombie post-folkiem. Blaski i cienie sławy to temat dwóch ostatnich tytułów: "Tak miało być
" Olivera Marka Totha
śledzi błyskawiczną karierę węgierskiego nastolatka Pogány'ego Induló, który stał się idolem pokolenia Z, by równie szybko odczuć ciężar sukcesu, zaś "Farruquito – dynastia flamenco
" Santiego Aguado
i Reubena Atlasa
opowiada historię jednego z najwybitniejszych współczesnych tancerzy flamenco, Juana Manuela Fernándeza Montoyi, którego droga wiodła od triumfów przez tragedię i więzienie ku próbie odzyskania siebie. To konkurs, w którym muzyka brzmi zza ekranu długo po wyjściu z kina.
Pozakonkursowe perełki
Czy wiedzieliście, że Franciszka Themerson, bohaterka "Moich Themersonów
" Marcina Borchardta
, zanim jeszcze nauczyła się chodzić, nie rozstawała się z ołówkiem? A zastanawialiście się kiedyś, jak przedziwna relacja łączyła Paula Bowlesa i Mohammeda Mrabeta, albo jak rodziła się pisarska droga Siri Hustvedt i jak wyglądało jej małżeństwo z Paulem Austerem? Tego pierwszego dowiecie się z dokumentu "Mohammed i Paul. Pewnego razu w Tangerze
" Nordina Lasfara
, a tego drugiego z "Siri Hustvedt i wspomnieniach przyszłości
" Sabine Lidl
. A może chcielibyście usłyszeć performatywne czytanie tekstów noblistki Annie Ernaux? Taką możliwość daje francuska dokumentalistka Claire Simon
w "Życiopisaniu – Annie Ernaux oczami francuskich licealistów
". W nowej sekcji festiwalowej Osobowości zobaczycie też debiutancki film Juliette Binoche
, "In – I in Motion
".
W sekcjach Zbliżenia i Zjawiska
znalazły się dokumenty kierujące kamerę ku najbardziej palącym tematom współczesności – społecznym napięciom, kryzysom klimatycznym, granicom władzy oraz doświadczeniom silnych bohaterek z różnych zakątków świata. Zbliżenia zabierają widzów w podróż przez Bagdad, Afganistan, Zachodni Brzeg Jordanu, Luizjanę i kanadyjskie Churchill, gdzie jednostkowe losy odsłaniają szersze zjawiska polityczne i ekologiczne – od zaginięć kobiet w powojennym Iraku we "Flanie
" Zahraa Ghandour
, przez potajemne starania o macierzyństwo palestyńskiej kobiety we "W imię życia
" Ahmeta Sevena
, aż po klimatyczną ucieczkę nastolatków z zalewanych terenów Luizjany w "Dzieciakach z Luizjany
" Sandry Winther
. Zrealizowany w całości ze smartfonowych nagrań "Lis i różowy księżyc
" Mehrdada Oskouei
i Sorayi Akhalaghi
zderza przemoc domową i wymuszone małżeństwo ze światem ocalającej wyobraźni afgańskiej nastolatki uciekającej przez Iran do Europy, zaś "Kłopotliwy niedźwiedź
" Jacka Weismana
i Gabrieli Osioi Vanden
stawia przewrotne pytanie o to, czy niedźwiedź polarny w coraz bardziej ludzkim świecie jest prawdziwym problemem – czy tylko jego symbolem. Zjawiska to z kolei przestrzeń formalnej odwagi i osobistego ryzyka – od brawurowego eseju o kobiecym kinie "Bez litości
" Isy Willingera
i poetyckiej lamentacji nad topniejącym lodowcem w "Piecie
" Pepe Andreu
i Rafy Molésa Vilara
, przez zanurzenie w świat psychozy w "Pustyni Realnego
" Luuka Bouwmana
, aż po kalabryjską rodzinną wojnę w hybrydowej tragikomedii "Życzę jej śmierci
" Gianluki Matarrese
, w której prawdziwe osoby i autentyczne konflikty osiągają niemal operową skalę absurdu.
66. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.