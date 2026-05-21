Spider-Man, królowa Elżbieta i gwiazdy "Diuny", "Bridgertonów" oraz "Reniferka"! Poznaj niezwykłych bohaterów "Drzewa magii"

W filmie "Drzewo magii", familijnej superprodukcji współscenarzysty hitów "Paddington 2" i "Wonka", zobaczymy prawdziwie imponującą międzynarodową obsadę! W kinach już na Dzień Dziecka!
W roli ojca występuje Andrew Garfield
, którego widzowie pokochali jako Spider-Mana w "Spider-Man: Bez drogi do domu
". Tym razem aktor wciela się w tatę próbującego odnaleźć się w nowej rzeczywistości po przeprowadzce rodziny na angielską prowincję.
Partneruje mu Claire Foy
, znana z nagradzanej roli królowej Elżbiety II w serialu "The Crown
". Aktorka wnosi do filmu emocjonalną autentyczność, tworząc wiarygodny portret współczesnej matki.
Jedną z największych niespodzianek filmu jest Rebecca Ferguson
. Gwiazda filmu "Diuna
", gdzie zagrała Lady Jessikę, matkę głównego bohatera, tym razem pokazuje zupełnie inne oblicze jako tajemnicza i niepokojąca antagonistka.
W obsadzie znalazła się również Nicola Coughlan
, uwielbiana przez widzów gwiazda serialu "Bridgertonowie
", która dodaje filmowi humoru, energii i charakterystycznego uroku oraz Jessica Gunning
, laureatki Emmy i gwiazdy głośnego serialu "Reniferek
".
Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.