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Spider-Man dostanie nowy serial – ale nie Peter Parker. Nadciąga "Saga klonów"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Spider-Man+dostanie+nowy+serial.+Ale+nie+Peter+Parker.+Nadci%C4%85ga+%22Saga+klon%C3%B3w%22-168850
Spider-Man dostanie nowy serial – ale nie Peter Parker. Nadciąga &quot;Saga klonów&quot;
źródło: Materiały prasowe
Koniec jednego serialu o Spider-Manie to początek innego serialu o Spider-Manie. Co ciekawe, w żadnym z nich Spider-Manem nie jest jednak Peter Parker. Po skasowanym "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em pora na serial o Spider-klonach. Platforma Prime Video jest bliska zlecenia realizacji serialu, który zainspirowała niesławna komiksowa "Saga klonów". Jego bohaterami będą dwa klony Człowieka-pająka, Ben Reilly i Kaine Parker.

O czym opowie serialowa "Clone Saga"? Sprzeczne informacje




Na razie nie ujawniono oficjalnych szczegółów dotyczących fabuły. W komiksach Ben Reilly jest klonem Petera Parkera, który wziął sobie imię po wujku Benie i nazwisko po panieńskim nazwisku cioci May. Kaine Parker jest wcześniejszym, "nieudanym" klonem Petera.

Źródła portalu Deadline podają jednak, że komiksy posłużą twórcom jedynie za inspirację – możemy spodziewać się sporych zmian względem pierwowzoru. Przecieki przeczą jednak same sobie. Według Deadline serial prawdopodobnie opowie o tym, jak Ben i Kaine odkrywają, że są klonami i stawiają czoła innym klonom. Ale ten sam portal podaje też odwrotną informację: możliwe, że geneza Bena i Kaine'a zostanie zupełnie zmieniona.

Tak zwana "Saga klonów" była bardzo kontrowersyjną komiksową historią. Najbardziej dyskusyjnym zwrotem było, kiedy ujawniono, że to Ben jest oryginałem, a Peter Parker – klonem. Ze względu na ostrą reakcję fanów zostało to jednak w końcu odkręcone.

Scenariusz serialu napisze Kelvin Yu ("Urodzony w Ameryce"). Wśród producentów projektu są Amy Pascal, Phil Lord i Christopher Miller. Serial jest częścią umowy między platformą Prime Video a studiem Sony Pictures Television.

"Spider-Noir" – zwiastun




"Spider-Noir" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

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