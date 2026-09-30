Spider-Man dostanie nowy serial – ale nie Peter Parker. Nadciąga "Saga klonów"

Koniec jednego serialu o Spider-Manie to początek innego serialu o Spider-Manie. Co ciekawe, w żadnym z nich Spider-Manem nie jest jednak Peter Parker. Po skasowanym "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em pora na serial o Spider-klonach. Platforma Prime Video jest bliska zlecenia realizacji serialu, który zainspirowała niesławna komiksowa "Saga klonów". Jego bohaterami będą dwa klony Człowieka-pająka, Ben Reilly i Kaine Parker.
O czym opowie serialowa "Clone Saga"? Sprzeczne informacje
Na razie nie ujawniono oficjalnych szczegółów dotyczących fabuły. W komiksach Ben Reilly jest klonem Petera Parkera, który wziął sobie imię po wujku Benie i nazwisko po panieńskim nazwisku cioci May. Kaine Parker jest wcześniejszym, "nieudanym" klonem Petera. Źródła portalu Deadline podają jednak, że komiksy posłużą twórcom jedynie za inspirację
– możemy spodziewać się sporych zmian względem pierwowzoru. Przecieki przeczą jednak same sobie. Według Deadline serial prawdopodobnie opowie o tym, jak Ben i Kaine odkrywają, że są klonami i stawiają czoła innym klonom. Ale ten sam portal podaje też odwrotną informację: możliwe, że geneza Bena i Kaine'a zostanie zupełnie zmieniona. Tak zwana "Saga klonów" była bardzo kontrowersyjną komiksową historią.
Najbardziej dyskusyjnym zwrotem było, kiedy ujawniono, że to Ben jest oryginałem, a Peter Parker – klonem. Ze względu na ostrą reakcję fanów zostało to jednak w końcu odkręcone.
Scenariusz serialu napisze Kelvin Yu
("Urodzony w Ameryce
"). Wśród producentów projektu są Amy Pascal
, Phil Lord
i Christopher Miller
. Serial jest częścią umowy między platformą Prime Video a studiem Sony Pictures Television.
"Spider-Noir" – zwiastun
"Spider-Noir
" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage
), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.