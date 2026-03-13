Ze statku kosmitów w kowbojskie siodło. Kolejnym projektem Stevena Spielberga będzie western

Steven Spielberg już niebawem zamieni czapeczkę z aluminium na kapelusz kowbojski. Podczas trwającego właśnie festiwalu SXSW autor "Parku Jurajskiego" zasygnalizował, że jego kolejnym projektem będzie... western. To pierwszy raz, gdy reżyser wyjedzie na Dziki Zachód w trakcie ponad 50-letniej kariery twórczej.
Steven Spielberg nakręci western
Choć Steven Spielberg
jest jednym z reformatorów amerykańskiego kina gatunkowego, nigdy dotąd nie podjął pełnometrażowej próby zmierzenia się z najstarszym spośród nich – westernem. Jak właśnie zaświadczył twórca, niebawem może się to zmienić. Po "Dniu objawienia
" kolejnym projektem reżysera ma okazać się film z kowbojami na pierwszym planie. Zapytany dziś przez dziennikarza, czy planuje nakręcić western, reżyser odpowiedział: Nie mogę teraz za wiele zdradzić, ale mam coś w przygotowaniu. Ten film naprawdę zrobi wrażenie
– powiedział, po czym dodał: Będą tam konie. Będą też pistolety. Ale nie będzie żadnych klisz — o tym mogę was zapewnić. I żadnych stereotypów.
Pytanie dziennikarza nawiązywało do wywiadu, którego Spielberg
udzielił w połowie minionego roku. Twórca podkreślał wówczas, że bardzo chciałby zabrać się kiedyś za realizację westernu. To coś, co umknęło mi przez te wszystkie dekady
– mówił reżyser.
Większość pytań kierowanych do Stevena Spielberga na festiwalu SXSW koncentrowało się jednak na jego najbliższym projekcie – "Dniu objawienia
", debiutującym w kinach już 12 czerwca. W produkcji bohaterowie orientują się, że Ziemię poza ludźmi zamieszkują również przybysze z innej planety. O tym, co skłoniło go do powrotu do gatunku science-fiction reżyser odpowiedział w następujący sposób: Obecnie mam takie przeczucie, że... Nie wiem więcej niż którekolwiek z was, ale mam bardzo silne przekonanie, że nie jesteśmy obecnie sami na Ziemi. I o tym postanowiłem nakręcić film.
Zawsze wierzyłem, nawet już jako mały chłopiec, że nie jesteśmy sami. To jest dla mnie oczywiste. Prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteśmy sami w tej chwili? I czy byliśmy sami przez ostatnie 80 lat? A tak naprawdę, czy byliśmy sami przez ostatnie 3 tysiące lat?
– dodał Spielberg
.