Ze statku kosmitów w kowbojskie siodło. Kolejnym projektem Stevena Spielberga będzie western
Ze statku kosmitów w kowbojskie siodło. Kolejnym projektem Stevena Spielberga będzie western

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Spielberg+nakr%C4%99ci+western.+%22Dzie%C5%84+objawienia%22+a+potem+film+na+dzikim+zachodzie-165617
Ze statku kosmitów w kowbojskie siodło. Kolejnym projektem Stevena Spielberga będzie western
autor: Samir Hussein
Steven Spielberg już niebawem zamieni czapeczkę z aluminium na kapelusz kowbojski. Podczas trwającego właśnie festiwalu SXSW autor "Parku Jurajskiego" zasygnalizował, że jego kolejnym projektem będzie... western. To pierwszy raz, gdy reżyser wyjedzie na Dziki Zachód w trakcie ponad 50-letniej kariery twórczej.

Steven Spielberg nakręci western



Choć Steven Spielberg jest jednym z reformatorów amerykańskiego kina gatunkowego, nigdy dotąd nie podjął pełnometrażowej próby zmierzenia się z najstarszym spośród nich – westernem. Jak właśnie zaświadczył twórca, niebawem może się to zmienić. Po "Dniu objawienia" kolejnym projektem reżysera ma okazać się film z kowbojami na pierwszym planie. Zapytany dziś przez dziennikarza, czy planuje nakręcić western, reżyser odpowiedział:

Nie mogę teraz za wiele zdradzić, ale mam coś w przygotowaniu. Ten film naprawdę zrobi wrażenie – powiedział, po czym dodał: Będą tam konie. Będą też pistolety. Ale nie będzie żadnych klisz — o tym mogę was zapewnić. I żadnych stereotypów.

Pytanie dziennikarza nawiązywało do wywiadu, którego Spielberg udzielił w połowie minionego roku. Twórca podkreślał wówczas, że bardzo chciałby zabrać się kiedyś za realizację westernu. To coś, co umknęło mi przez te wszystkie dekady – mówił reżyser.

Większość pytań kierowanych do Stevena Spielberga na festiwalu SXSW koncentrowało się jednak na jego najbliższym projekcie – "Dniu objawienia", debiutującym w kinach już 12 czerwca. W produkcji bohaterowie orientują się, że Ziemię poza ludźmi zamieszkują również przybysze z innej planety. O tym, co skłoniło go do powrotu do gatunku science-fiction reżyser odpowiedział w następujący sposób:

Obecnie mam takie przeczucie, że... Nie wiem więcej niż którekolwiek z was, ale mam bardzo silne przekonanie, że nie jesteśmy obecnie sami na Ziemi. I o tym postanowiłem nakręcić film.

Zawsze wierzyłem, nawet już jako mały chłopiec, że nie jesteśmy sami. To jest dla mnie oczywiste. Prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteśmy sami w tej chwili? I czy byliśmy sami przez ostatnie 80 lat? A tak naprawdę, czy byliśmy sami przez ostatnie 3 tysiące lat? – dodał Spielberg.

Powiązane artykuły Steven Spielberg

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Podcast Filmy

EFEKT WAJDY: jakim nauczycielem był Andrzej Wajda?

Filmy

100.. i 1 dni do matury? Ekipa szykuje kontynuację kinowego hitu

9 komentarzy

Marta Nieradkiewicz choruje na raka

34 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Shortlista: zgłoś swój film

Filmy

Wpadnij na weekend oscarowy do Cinema City!

Gry

Gaming Copilot trafi na konsole Xbox

2 komentarze
Filmy

Bradley Cooper za sterami filmu o zuchwałym napadzie

4 komentarze