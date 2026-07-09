Spin-off "M3GAN" ominie kina. Zwiastun "SOULM8TE" ujawnia datę premiery

W styczniu informowaliśmy o tym, że horror "SOULM8TE" został przez Universal usunięty z kalendarza kinowych premier. Wczoraj do sieci trafił zwiastun, który odpowiada na pytani, co stanie się z filmem. Okazuje się, że do kin nigdy nie trafi.
"SOULM8TE" od razu z premierą na platformach streamingowych
Przypomnijmy, że "SOULM8TE" to spin-off filmu "M3GAN"
. Tamten obraz okazał się sukcesem, więc Universal i Blumhouse szybko postanowili rozszerzyć uniwersum.
Sprawy skomplikowały się w 2025 roku, kiedy do kin trafił film "M3GAN 2.0
". Obraz nie powtórzył sukcesu oryginału. A to sprawiło, że los "SOULM8TE
" znalazł się pod znakiem zapytania.
Kiedy w styczniu pojawiła się informacja o tym, że "SOULM8TE
" do kin nie trafi, towarzyszyła jej nadzieja, że Universal odsprzeda film innemu dystrybutorowi, który jednak wprowadzi go na duże ekrany. Jak się teraz okazuje, tak się nie stało. Zamiast tego Universal Pictures Home Entertainment wprowadzi film od razu do dystrybucji cyfrowej. A to oznacza, że film będzie można kupić lub wypożyczyć do obejrzenia na specjalizujących się w tego rodzaju dystrybucji platformach streamingowych.
Znamy już nawet datę premiery. "SOULM8TE" zadebiutuje 1 sierpnia.
"SOULM8TE
"
to historia mężczyzny, który kupuje androida, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próba przekształcenia nieszkodliwego robota w prawdziwie świadomą partnerkę kończy się jednak stworzeniem morderczej bratniej duszy.
Gwiazdami filmu są: David Rysdahl
("Fargo
") i Lily Sullivan
("Martwe zło. Przebudzenie
"). Całość wyreżyserowała według własnego scenariusza Kate Dolan
(serial "Turysta
").
Zwiastun filmu "SOULM8TE"