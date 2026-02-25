Spin-off "Tulsa King" z nowym tytułem!

Zmiany, zmiany, zmiany w spin-offie serialu "Tulsa King", którego gwiazdą będzie Samuel L. Jackson. Projekt przeszedł twórcze trzęsienie ziemi i w efekcie postanowiono zmienić jego tytuł. Serial, który początkowo nazywał się "NOLA King", od teraz nosi tytuł "Frisco King". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Samuel L. Jackson zostanie królem Frisco
Nie zmienił się punkt wyjścia. Głównym bohaterem będzie Russell Lee Washington Jr
. Postać została wprowadzona w trzecim sezonie serialu "Tulsa King"
. Gra ją Samuel L. Jackson
.
Pierwotnie akcja serialu miała być osadzona w Nowym Orleanie. Showrunnerem i autorem scenariusza został Dave Erickson
. Jednak jeszcze w lipcu ubiegłego roku okazało się, że odchodzi od projektu.
Teraz wiemy, że to sam Taylor Sheridan zajął się przygotowaniem fabuły i napisał scenariusze wszystkich odcinków
. Przeniósł on akcję serialu z Nowego Orleanu do Frisco w stanie Teksas. Stanowisko showrunnera pozostaje nieobsadzone i prawdopodobnie tak już zostanie. Nie wszystkie seriale Sheridana mają showrunnerów.
Obecnie trwa proces obsadzania ról w serialu. Zdjęcia mają ruszyć w marcu.
Zwiastun serialu "Tulsa King"