Newsy Seriale Spin-off "Tulsa King" z nowym tytułem!
Seriale

Spin-off "Tulsa King" z nowym tytułem!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Spin-off+%22Tulsa+King%22+z+nowym+tytu%C5%82em+Taylor+Sheridan+napisze+scenariusz+wszystkich+odcink%C3%B3w-165349
Spin-off &quot;Tulsa King&quot; z nowym tytułem!
Zmiany, zmiany, zmiany w spin-offie serialu "Tulsa King", którego gwiazdą będzie Samuel L. Jackson. Projekt przeszedł twórcze trzęsienie ziemi i w efekcie postanowiono zmienić jego tytuł. Serial, który początkowo nazywał się "NOLA King", od teraz nosi tytuł "Frisco King".


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Samuel L. Jackson zostanie królem Frisco



Nie zmienił się punkt wyjścia. Głównym bohaterem będzie Russell Lee Washington Jr. Postać została wprowadzona w trzecim sezonie serialu "Tulsa King". Gra ją Samuel L. Jackson.

Pierwotnie akcja serialu miała być osadzona w Nowym Orleanie. Showrunnerem i autorem scenariusza został Dave Erickson. Jednak jeszcze w lipcu ubiegłego roku okazało się, że odchodzi od projektu.

Teraz wiemy, że to sam Taylor Sheridan zajął się przygotowaniem fabuły i napisał scenariusze wszystkich odcinków. Przeniósł on akcję serialu z Nowego Orleanu do Frisco w stanie Teksas. Stanowisko showrunnera pozostaje nieobsadzone i prawdopodobnie tak już zostanie. Nie wszystkie seriale Sheridana mają showrunnerów.

Obecnie trwa proces obsadzania ról w serialu. Zdjęcia mają ruszyć w marcu.

Zwiastun serialu "Tulsa King"



Powiązane artykuły Frisco King

Zobacz wszystkie artykuły

Frisco King  (2026)

 Frisco King

Tulsa King  (2022)

 Tulsa King

Najnowsze Newsy

Gry

"Overwatch". Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki

3 komentarze
Seriale

Aimee Lou Wood to nowa Jane Eyre

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – to nie tylko czas "Ołowianych dzieci"

Inne Filmy

Nie żyje Katherine Short. Córka Martina Shorta miała 42 lata

16 komentarzy
Publicystyka

Przewrócę się, a cię zabiję. O fenomenie serii "Krzyk"

7 komentarzy
Gry

"Marvel's Wolverine" z datą premiery!

Filmy

Gwiazda "Czarnobyla" w nowym filmie Martina Scorsesego

1 komentarz