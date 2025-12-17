"Soulm8te" - styczniowa premiera odwołana. Co dalej z filmem?

9 stycznia do kin miał trafić horror "Soulm8te". Jednak do dziś film nie doczekał się nawet plakatu i zwiastuna. Teraz wiemy, dlaczego tak się stało. Otóż Universal zrezygnowało z wprowadzenia go do kin.
Czy "Soulm8te" trafi do kosza?
Przypomnijmy, że film "Soulm8te"
został zrealizowany po sukcesie "M3GAN"
jako spin-off (nowa historia, ten sam świat). Jednak w międzyczasie do kin trafił sequel tamtego filmu "M3GAN 2.0"
. Obraz nie powtórzył sukcesu oryginału. I to miało sprawić, że w wytwórni zwątpiono w celowość dystrybucji "Soulm8te"
.
Nie wszystko jednak stracone. Universal nie chce na razie wyrzucać projektu do kosza. "Soulm8te" zostało wystawione na sprzedaż. Jeśli znajdzie się ktoś zainteresowany tytułem, to jest szansa, że widzowie prędzej czy później go zobaczą. "Soulm8te"
to historia mężczyzny, który kupuje androida, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próba przekształcenia nieszkodliwego robota w prawdziwie świadomą partnerkę kończy się jednak stworzeniem morderczej bratniej duszy.
Gwiazdami filmu są: David Rysdahl
("Fargo
") i Lily Sullivan
("Martwe zło. Przebudzenie
"). Całość wyreżyserowała według własnego scenariusza Kate Dolan
(serial "Turysta
").
Za "Soulm8te"
odpowiadają dwaj najwięksi producenci horrorów, czyli Jason Blum
i James Wan
.
Zwiastun filmu "M3GAN 2.0"