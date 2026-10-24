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Splat!FilmFest już trwa! Największa edycja festiwalu potrwa do 31 października

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Splat+FilmFest+ju%C5%BC+trwa+Najwi%C4%99ksza+edycja+festiwalu+potrwa+do+31+pa%C5%BAdziernika-169301
Splat!FilmFest już trwa! Największa edycja festiwalu potrwa do 31 października
Blisko 100 filmów, polskie i europejskie premiery, wyjątkowi goście i pokazy w dziesięciu miastach – 12. edycja Splat!FilmFest już się rozpoczęła! Do 31 października warszawska Kinoteka oraz kina w dziewięciu innych miastach w Polsce zapraszają na święto bezkompromisowego kina grozy, horroru, fantastyki i filmów, które przekraczają granice gatunków. To największa edycja festiwalu w jego historii!

Blisko 100 filmów i gorące premiery



W programie znalazły się produkcje pokazywane na prestiżowych festiwalach w Cannes, Berlinie, Toronto, Tribeca, Locarno i Wenecji. Widzowie zobaczą m.in. "Roma Elastica" Bertranda Mandico z Marion Cotillard, japońską czarną komedię "AnyMart", indonezyjski horror "Sleep No More" oraz włoski kandydat do Oscara "The Spiral".

Na ekranach pojawią się także "One Spoon of Chocolate" w reżyserii RZA, z Quentinem Tarantino jako producentem wykonawczym, komediowy thriller "Drag" wyprodukowany przez Danny’ego DeVito oraz horrorowa antologia "Grind" z Barbarą Crampton.


Legendy kina i wyjątkowi goście



Wśród gości festiwalu znalazła się Julie Corman, producentka i współpracowniczka Rogera Cormana. Z okazji setnej rocznicy urodzin legendarnego twórcy festiwal zaprasza na retrospektywę jego filmów. Do Warszawy przyjedzie również George Mihalka, reżyser kultowego slashera "Moja krwawa walentynka", pokazywanego w tym roku z okazji 45-lecia premiery.

Z widzami spotkają się także twórcy prezentowanych filmów, m.in. Agata Trzebuchowska, która pokaże swój reżyserski debiut "Sick" oraz Julia Kowalski, reżyserka "Her Will Be Done".

Splat!FilmFest w dziesięciu miastach



Oprócz warszawskiej Kinoteki festiwal odbywa się także w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. W ramach Splat!FilmFest On Tour widzowie zobaczą trzy tytuły: "No Rest for the Wicked", "Big Break" i "ÒPI". Wybrane pokazy w Warszawie będą dostępne z audiodeskrypcją.

Splat!FilmFest od ponad dekady należy do ważnych wydarzeń poświęconych kinu gatunkowemu. W 2022 roku amerykański serwis Dread Central zaliczył go do najlepszych festiwali horrorowych na świecie, a w 2020 roku podobne wyróżnienie przyznał mu magazyn "MovieMaker Magazine".


Dołącz do Splat!FilmFest!



Festiwal trwa do 31 października. Sprawdź program, wybierz swoje seanse i daj się porwać kinu, które potrafi przestraszyć, zaskoczyć, rozbawić i długo nie dać o sobie zapomnieć. Spotkajmy się w warszawskiej Kinotece lub w jednym z dziewięciu miast, do których dociera Splat!FilmFest!

Program i bilety: splatfilmfest.com
Informacja sponsorowana

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