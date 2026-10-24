Splat!FilmFest już trwa! Największa edycja festiwalu potrwa do 31 października

Blisko 100 filmów, polskie i europejskie premiery, wyjątkowi goście i pokazy w dziesięciu miastach – 12. edycja Splat!FilmFest już się rozpoczęła! Do 31 października warszawska Kinoteka oraz kina w dziewięciu innych miastach w Polsce zapraszają na święto bezkompromisowego kina grozy, horroru, fantastyki i filmów, które przekraczają granice gatunków. To największa edycja festiwalu w jego historii!
Blisko 100 filmów i gorące premiery
W programie znalazły się produkcje pokazywane na prestiżowych festiwalach w Cannes, Berlinie, Toronto, Tribeca, Locarno i Wenecji. Widzowie zobaczą m.in. "Roma Elastica
" Bertranda Mandico
z Marion Cotillard
, japońską czarną komedię "AnyMart
", indonezyjski horror "Sleep No More
" oraz włoski kandydat do Oscara "The Spiral
".
Na ekranach pojawią się także "One Spoon of Chocolate
" w reżyserii RZA
, z Quentinem Tarantino
jako producentem wykonawczym, komediowy thriller "Drag
" wyprodukowany przez Danny’ego DeVito
oraz horrorowa antologia "Grind
" z Barbarą Crampton
.
Legendy kina i wyjątkowi goście
Wśród gości festiwalu znalazła się Julie Corman
, producentka i współpracowniczka Rogera Cormana
. Z okazji setnej rocznicy urodzin legendarnego twórcy festiwal zaprasza na retrospektywę jego filmów. Do Warszawy przyjedzie również George Mihalka
, reżyser kultowego slashera "Moja krwawa walentynka
", pokazywanego w tym roku z okazji 45-lecia premiery.
Z widzami spotkają się także twórcy prezentowanych filmów, m.in. Agata Trzebuchowska
, która pokaże swój reżyserski debiut "Sick
" oraz Julia Kowalski
, reżyserka "Her Will Be Done
".
Splat!FilmFest w dziesięciu miastach
Oprócz warszawskiej Kinoteki festiwal odbywa się także w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. W ramach Splat!FilmFest On Tour widzowie zobaczą trzy tytuły: "No Rest for the Wicked
", "Big Break
" i "ÒPI
". Wybrane pokazy w Warszawie będą dostępne z audiodeskrypcją.
Splat!FilmFest od ponad dekady należy do ważnych wydarzeń poświęconych kinu gatunkowemu. W 2022 roku amerykański serwis Dread Central zaliczył go do najlepszych festiwali horrorowych na świecie, a w 2020 roku podobne wyróżnienie przyznał mu magazyn "MovieMaker Magazine".
Dołącz do Splat!FilmFest!
Festiwal trwa do 31 października. Sprawdź program, wybierz swoje seanse i daj się porwać kinu, które potrafi przestraszyć, zaskoczyć, rozbawić i długo nie dać o sobie zapomnieć. Spotkajmy się w warszawskiej Kinotece lub w jednym z dziewięciu miast, do których dociera Splat!FilmFest!
Program i bilety: splatfilmfest.com
Informacja sponsorowana