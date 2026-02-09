Newsy Filmy Super Bowl. Supergirl i Krypto w reklamie widowiska DC
Filmy

Super Bowl. Supergirl i Krypto w reklamie widowiska DC

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Spot+Super+Bowl+filmu+DC+%22Supergirl%22+ujawnia%2C+jak+Kara+Zor-El+pozna%C5%82a+Krypto-165095
Super Bowl. Supergirl i Krypto w reklamie widowiska DC
DC Studios wykorzystało finał Super Bowl do promocji tegorocznego widowiska ze świata DC - "Supergirl". Film trafi do kin na całym świecie pod koniec czerwca.

Spot Super Bowl filmu "Supergirl" to origin story Krypto i Supergirl



Punktem wyjścia dla widowiska DC Studios jest komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą.


Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.

Spot przygotowany na potrzeby Super Bowl to swoisty prequel wydarzeń z filmu kinowego. Poznajemy w nim kulisy pierwszego spotkania Supergirl z psem Krypto.

Spot Super Bowl filmu "Supergirl"




Powiązane artykuły Supergirl: Woman of Tomorrow

Zobacz wszystkie artykuły

Supergirl: Woman of Tomorrow  (2026)

 Supergirl: Woman of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

DC Crime  (2027)

 DC Crime

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" zdetronizowany

Filmy

Uwe Boll wściekły na nową ekranizację "The House of the Dead"

Inne Filmy

"Buntownik z wyboru" jako sitcom. Gwiazdy w reklamie Super Bowl

1 komentarz
Filmy Wideo

Super Bowl. Pixar promuje animację "Hopnięci"

Filmy Wideo

Dla fanów "Marsjanina" i "Interstellar". Oto zwiastun "Projektu Hail Mary"

1 komentarz
Inne Filmy

Michael Bay padł ofiarą kradzieży... reklamy? Twórca złożył pozew

1 komentarz
Inne Filmy

Gwiazdy na Super Bowl. Kto pojawił się na trybunach?