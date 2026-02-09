Super Bowl. Supergirl i Krypto w reklamie widowiska DC

DC Studios wykorzystało finał Super Bowl do promocji tegorocznego widowiska ze świata DC - "Supergirl". Film trafi do kin na całym świecie pod koniec czerwca.
Spot Super Bowl filmu "Supergirl" to origin story Krypto i Supergirl
Punktem wyjścia dla widowiska DC Studios jest komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl
jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą.
Nowa Kara
nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.
Spot przygotowany na potrzeby Super Bowl to swoisty prequel wydarzeń z filmu kinowego. Poznajemy w nim kulisy pierwszego spotkania Supergirl
z psem Krypto.
Spot Super Bowl filmu "Supergirl"