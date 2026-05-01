Spotkanie z Mają Ostaszewską wokół wystawy "Wajda. W stulecie urodzin"

Wyjątkowe spotkanie z Mają Ostaszewską, aktorką znaną m.in. z filmu Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzenia wystawy "Wajda. W stulecie urodzin", która jest dostępna dla odwiedzających przez cały dzień. Organizatorem wydarzenia jest Partner Strategiczny 19. Mastercard OFF CAMERA - ORLEN.
W 2026 roku świętujemy setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy
– nie tylko wielkiego twórcy kina i teatru, ale też senatora RP oraz twórcy Muzeum Manggha. Choć dorobek artysty prezentowano już na wielu wystawach, ta obecna ma charakter unikalny. Po raz pierwszy to żona reżysera, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, staje się narratorką opowieści o jego życiu, wykorzystując do tego intymny zbiór cytatów, rysunków i zdjęć.
Już 2 maja o godzinie 13:00 w Muzeum Manggha odbędzie się spotkanie z Mają Ostaszewską
, w trakcie którego aktorka podzieli się osobistymi wspomnieniami z pracy na planie u boku mistrza oraz opowie o artystycznym dziedzictwie, jakie pozostawił po sobie Andrzej Wajda
. Będzie to niepowtarzalna okazja, by spojrzeć na twórczość reżysera oczami osoby, która współtworzyła jego ostatnie wielkie dzieła.