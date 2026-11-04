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Sprawdź, którym Arnoldem Schwarzeneggerem jesteś

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https://www.filmweb.pl/news/Sprawd%C5%BA%2C+kt%C3%B3rym+Arnoldem+Schwarzeneggerem+jeste%C5%9B-169498
Sprawdź, którym Arnoldem Schwarzeneggerem jesteś
Psychotest odpowie na najważniejsze pytanie twojego życia: czy jesteś niezniszczalnym twardzielem, człowiekiem z wymazaną pamięcią, gliną z problemami a może bohaterem z przyszłości?

Odpowiadaj szczerze – nawet jeśli prawda okaże się bardziej brutalna niż kopniak z półobrotu! Jest to test jednokrotnego wyboru, więc dobrze się zastanów. Przy każdym pytaniu wybierz tylko jedną odpowiedź, która najlepiej do ciebie pasuje, a na koniec poznasz odpowiedź, którego Arnolda przypominasz najbardziej.

A na spotkanie z Arnoldem Schwarzeneggerem zaprasza TV Puls w specjalnym listopadowym cyklu. W każdy kolejny poniedziałek od 2 do 23 listopada o 20.00 TV Puls pokaże filmy: „Likwidator” (jeśli przegapiłeś emisję, to nic straconego, już 8.11 o 1:00 możesz obejrzeć film ponownie), „Pamięć absolutna”, „Sabotaż” i „Terminator 2: Dzień sądu”. 

Test znajdziesz TUTAJ.
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