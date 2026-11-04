Sprawdź, którym Arnoldem Schwarzeneggerem jesteś

Psychotest odpowie na najważniejsze pytanie twojego życia: czy jesteś niezniszczalnym twardzielem, człowiekiem z wymazaną pamięcią, gliną z problemami a może bohaterem z przyszłości?
Odpowiadaj szczerze – nawet jeśli prawda okaże się bardziej brutalna niż kopniak z półobrotu! Jest to test jednokrotnego wyboru, więc dobrze się zastanów. Przy każdym pytaniu wybierz tylko jedną odpowiedź, która najlepiej do ciebie pasuje, a na koniec poznasz odpowiedź, którego Arnolda przypominasz najbardziej.
A na spotkanie z Arnoldem Schwarzeneggerem zaprasza TV Puls w specjalnym listopadowym cyklu. W każdy kolejny poniedziałek od 2 do 23 listopada o 20.00 TV Puls pokaże filmy: „Likwidator
” (jeśli przegapiłeś emisję, to nic straconego, już 8.11 o 1:00 możesz obejrzeć film ponownie), „Pamięć absolutna
”, „Sabotaż
” i „Terminator 2: Dzień sądu
”. Test znajdziesz TUTAJ.
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