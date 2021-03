Square Enix zapowiada "Life is Strange: True Colors"

Square Enix zapowiedziało dziś oficjalnie nową odsłonę serii " Life is Strange " zatytułowaną " True Colors ". Za produkcją nie stoją już twórcy oryginału (Dontnod), a studio Deck Nine, twórcy prequelu " Life is Strange: Before the Storm ".W nowej grze wcielimy się w Alex Chen, dziewczynę, która dysponuje mocą czytania i odczuwania ludzkich emocji. Akcja gry osadzona będzie w miasteczku Haven Springs w Colorado, a naszym zadaniem będzie rozwiązanie zagadki tajemniczej śmierci brata Alex. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.Gra zadebiutuje 10 września tego roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Dostępna będzie również edycja specjalna, w której poza nową odsłoną znajdziemy " Life Is Strange Remastered Collection ", w skład którego wejdą pierwsza gra i wspomniany prequel, a całość zostanie podciągnięta graficznie. Warto również dodać, że choć nowa gra będzie podzielona na epizody, to wszystkie z nich zostaną udostępnione tego samego dnia.