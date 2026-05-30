Newsy Gry Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok. Jest nowa data premiery
Gry

Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok. Jest nowa data premiery

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sta%C5%82o+si%C4%99+%22Fable%22+wycofane+z+plan%C3%B3w+na+ten+rok.+Jest+nowa+data+premiery-166867
Stało się! &quot;Fable&quot; wycofane z planów na ten rok. Jest nowa data premiery
To, czego obawiały się rzesze graczy, właśnie stało się faktem. Xbox właśnie ogłosił, że gra "Fable" wypada z tegorocznego kalendarza premier.

"Fable" nie trafi na rynek jesienią



Przypomnijmy, że "Fable" miało trafić na rynek jesienią. Jednak teraz Xbox twierdzi, że w tym roku jest już tak duży wysyp wielkich tytułów, że wprowadzanie tej gry jest bez sensu. Przesunięto więc premierę na luty 2027 roku, żeby gra nie musiała konkurować o uwagę graczy.


Nie wszystkich to zdaje się przekonuje, więc w oficjalnym podcaście Xboxa Matt Booty, CCO Xboxa czuł się w obowiązku podkreślić, że gra jest już w doskonałym stanie, a odpowiedzialny za nią zespół czuje się fantastycznie i nie może doczekać się, by zaprezentować światu swoje dzieło. "Fable" jego zdaniem jest tak dobre, że zasługuje na opóźnienie premiery, by nie zginąć w tłumie innych popularnych nowości.

Według zapewnień odpowiedzialnego za tytuł Playground Games "Fable" będzie RPGiem z pełnowartościowym, otwartym światem. Gracze dostaną pełną swobodę eksploracji – będzie można iść, gdzie się chce – a także szerokie możliwości personalizacji postaci i stylu rozgrywki, obejmujące walkę wręcz, broń dystansową oraz magię. Oprócz głównych zadań pojawią się aktywności poboczne, takie jak dorywcze prace, romanse, kupowanie domów czy zwykłe rozmowy z mieszkańcami Albionu. 

Jednym z kluczowych elementów ma być tzw. "Living Population". Według studia w świecie gry znajdzie się ponad 1000 NPCów – każdy z unikalnym imieniem, zawodem, osobowością i codzienną rutyną. Postacie niezależne chodzą do pracy, wracają do własnych domów i reagują na działania gracza. System reputacji sprawi, że wieści o naszych czynach będą się rozchodzić po osadach, wpływając na to, jak jesteśmy postrzegani. 

Zwiastun gry "Fable"




Powiązane artykuły Fable

Zobacz wszystkie artykuły

Fable  (2026)

 Fable

Fable: Zapomniane opowieści  (2005)

 Fable: Zapomniane opowieści

Fable III  (2010)

 Fable III

Fable II  (2008)

 Fable II

Najnowsze Newsy

Seriale

Ostatnie wielkie dzieło Hitchcocka dostanie remake

Inne Filmy

Kamp w Iluzjonie

1 komentarz
Filmy Multimedia

The Asylum rzuca wyzwanie Spielbergowi. Zobacz zwiastun

2 komentarze
VOD Seriale

Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała

4 komentarze
Filmy

Danny Boyle wierzy, że "28 lat później 3" powstanie

5 komentarzy

5 x Eastwood. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 24.06 o godz. 20:00

17 komentarzy
Filmy

Dakota Johnson i Saoirse Ronan w niemym czarno-białym filmie

10 komentarzy