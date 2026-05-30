Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok. Jest nowa data premiery

To, czego obawiały się rzesze graczy, właśnie stało się faktem. Xbox właśnie ogłosił, że gra "Fable" wypada z tegorocznego kalendarza premier.
Przypomnijmy, że "Fable" miało trafić na rynek jesienią
. Jednak teraz Xbox twierdzi, że w tym roku jest już tak duży wysyp wielkich tytułów, że wprowadzanie tej gry jest bez sensu. Przesunięto więc premierę na luty 2027 roku
, żeby gra nie musiała konkurować o uwagę graczy.
Nie wszystkich to zdaje się przekonuje, więc w oficjalnym podcaście Xboxa Matt Booty, CCO Xboxa czuł się w obowiązku podkreślić, że gra jest już w doskonałym stanie, a odpowiedzialny za nią zespół czuje się fantastycznie i nie może doczekać się, by zaprezentować światu swoje dzieło. "Fable
" jego zdaniem jest tak dobre, że zasługuje na opóźnienie premiery, by nie zginąć w tłumie innych popularnych nowości.
Według zapewnień odpowiedzialnego za tytuł Playground Games "Fable
" będzie RPGiem z pełnowartościowym, otwartym światem. Gracze dostaną pełną swobodę eksploracji – będzie można iść, gdzie się chce – a także szerokie możliwości personalizacji postaci i stylu rozgrywki, obejmujące walkę wręcz, broń dystansową oraz magię. Oprócz głównych zadań pojawią się aktywności poboczne, takie jak dorywcze prace, romanse, kupowanie domów czy zwykłe rozmowy z mieszkańcami Albionu.
Jednym z kluczowych elementów ma być tzw. "Living Population". Według studia w świecie gry znajdzie się ponad 1000 NPCów – każdy z unikalnym imieniem, zawodem, osobowością i codzienną rutyną. Postacie niezależne chodzą do pracy, wracają do własnych domów i reagują na działania gracza. System reputacji sprawi, że wieści o naszych czynach będą się rozchodzić po osadach, wpływając na to, jak jesteśmy postrzegani.
Zwiastun gry "Fable"