Stało się! Dziś rozpoczyna działalność gigant medialny Skydance

Wtorek, 6 października 2026 roku - tę datę zapamiętają wszyscy interesujący się historią Hollywood. Dwie wielkie wytwórnie, które pomogły zbudować Fabrykę Marzeń (Paramount i Warner), stają się medialnymi markami. Ich właścicielem jest olbrzymi koncern Skydance. Akcje nowej firmy jeszcze dziś zadebiutują na Wall Street.
Zostało ich trzech: Skydance, Disney, Comcast
Nowy koncern powstał po tym, jak Paramount-Skydance kupiło Warner Bros. Discovery. Szefem jest David Ellison, którego ojcem jest jeden z najbogatszych ludzi świata, założyciel technologicznego giganta Oracle.
Przypomnijmy, że historia powstania nowego koncernu ma nieco ponad rok. Wiosną ubiegłego roku zarząd Warner Bros. Discovery ugiął się pod naporem gigantycznego długu, jakim obarczona była spółka. Jednak nikt wtedy nie mówił o sprzedaży koncernu, a jedynie o podzieleniu go na dwa niezależne podmioty, z których jeden przejąłby na siebie większość zadłużenia.
Latem 2025 David Ellison zasugerował, że chętnie kupi WBD, będąc świeżo po finalizacji umowy przejęcia Paramount Global. Wkrótce ogłoszono, że Warner Bros. Discovery jest wystawione na sprzedaż. Niespodziewanie jednak to Ellison okazał się faworytem. Zarząd WBD po intensywnych negocjacjach wybrał ofertę Netfliksa. Podpisano nawet stosowne dokumenty i czekano na akceptację ze strony akcjonariuszy.
Materiał wideo promujący Skydance
Ellison jednak nie przyjmował do wiadomości porażki. Rozpoczął ostrą walkę prowadzoną na kilku frontach. Ostatecznie zaproponował tak hojne warunki, że kwota sprzedaży wzrosła do 111 miliardów dolarów.Netflix wycofał się, uznając, że próba sprostania warunkom zaoferowanym przez Paramount-Skydance byłaby przykładem skrajnej finansowej nieodpowiedzialności.
Jednak proces wydawania zgód przez różne amerykańskie i międzynarodowe urzędy antymonopolowe przeciągał się. Dodatkowo Gildia Scenarzystów oraz koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych postanowiły na drodze sądowej zablokować umowę sprzedaży. We wrześniu strony doszły do porozumienia, czego efektem jest dzisiejsze rozpoczęcie działalności przez Skydance.
W celu sfinansowania zakupu Warner Bros. Discovery Skydance musiało zadłużyć się na kwotę 57 miliardów dolarów. Łączne zadłużenie koncernu sięga prawie 88 miliardów dolarów. W związku z tym należy spodziewać się w najbliższym czasie fali zwolnień. Większość specjalistów spodziewa się również, że nowy koncern nie będzie w najbliższym czasie wydawał zgód na projekty, które mogą przynosić kolosalne straty. Wszystko przez fakt, że sporo pieniędzy będzie potrzebne na bieżącą obsługę zadłużenia.
W tej chwili w Hollywood działają już tylko trzy naprawdę duże koncerny medialne: Disney, Comcast oraz właśnie Skydance.
Historia hollywoodzkich zakupów i fuzji
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