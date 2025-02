Stało się! Gra "Alan Wake II" w końcu przynosi zyski

"Alan Wake II" hitem

Zwiastun gry "Alan Wake II"

Studio Remedy Entertainment ogłosiło sukces gryw swoim najnowszym sprawozdaniu finansowym. Według podanych danych sprzedano już. Tym samym zwróciły się już koszty produkcji i marketingu, więc od teraz gra będzie przynosić zyski.To, że gra jest kasowym hitem, nie powinno dziwić. Może za to dziwić fakt, że na informację o osiągnięciu 2 milionów sprzedanych kopii musieliśmy czekać tak długo. W marcu ubiegłego roku Remedy chwaliło się bowiem tym, żejest ich najszybciej sprzedającym się tytułem.W przekroczeniu granicy 2 milionów dolarów pomógł grze dobrze przyjęty dodatek, który miał swoją premierę w październiku.Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować otaczającą go rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze. Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących dwie desperackie podróże w obrębie dwóch różnych rzeczywistości, zespolona w sposób, którego żadne z nich nie jest w stanie zrozumieć: ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na otaczające ich światy. Podsycany przez opowieść grozy, nadnaturalny mrok nawiedza Bright Falls, korumpując mieszkańców i zagrażając bliskim zarówno Anderson, jak i Wake'a. Światło jest ich bronią i schronieniem przed ciemnością, z którą muszą się zmierzyć. Uwięzieni w złowrogim horrorze, pełnym ofiar i potworów, bohaterowie stają przed pytaniem, czy uda im się zostać bohaterami, których potrzebuje świat?