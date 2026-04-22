Stało się! Microsoft obniża ceny Xbox Game Pass Ultimate i PC

Game Pass tanieje!

Co tracą gracze na obniżce?

Przypomnijmy, że niedawno do sieci trafił komunikat, który Asha Sharma miała wysłać pracownikom działu growego Microsoftu. Stwierdziła w nim, że ostatnie podwyżki usługi Xbox Game Pass są nieuzasadnione i cena stała się zbyt wysoka dla większości graczy. To sprawiło, że w sieci zaczęto spekulować na temat obniżki cen.I rzeczywiście. Od wczoraj obowiązuje nowy cennik. A w nim pakiety Xbox Game Pass Ultimate i Xbox PC Game Pass otrzymały nowe, niższe ceny. Pozostałe pakiety kosztują bez zmian.Coś za coś.Po ostatniej podwyżce gracze najwyższych pakietów otrzymali dostęp do nowych odsłon cyklu CoD w dniu premiery. Teraz to się skończy.Co ważne, zmiana dotyczy nowych tytułów. Gry spod znaku "Call of Duty", które już swą w usłudze, pozostaną w niej.