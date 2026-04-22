Stało się! Microsoft obniża ceny Xbox Game Pass Ultimate i PC

Tak jak zapowiadała, tak zrobiła. Asha Sharma podjęła pierwszą ważną decyzję od momentu przejęcia stanowiska szefowej Microsoft Gaming. I jest to decyzją, którą wielu graczy przyjęło z radością.
Game Pass tanieje!
Przypomnijmy, że niedawno do sieci trafił komunikat, który Asha Sharma miała wysłać pracownikom działu growego Microsoftu. Stwierdziła w nim, że ostatnie podwyżki usługi Xbox Game Pass są nieuzasadnione i cena stała się zbyt wysoka dla większości graczy. To sprawiło, że w sieci zaczęto spekulować na temat obniżki cen.
I rzeczywiście. Od wczoraj obowiązuje nowy cennik. A w nim pakiety Xbox Game Pass Ultimate i Xbox PC Game Pass otrzymały nowe, niższe ceny. Pozostałe pakiety kosztują bez zmian. Cena Xbox Game Pass Ultimate spadła z 29,99 dolarów miesięcznie do 22,99 dolarów.
Cena Xbox PC Game Pass spadła z 16,49 dolarów miesięcznie do 13,99 dolarów.
W Polsce nowe ceny Ultimate to 84,99 zł/mies., a PC - 53,99 zł/mies.
Co tracą gracze na obniżce?
Coś za coś. Tańsze pakiety mają swoją dodatkową ceną. A jest nią dostęp do gier "Call of Duty".
Po ostatniej podwyżce gracze najwyższych pakietów otrzymali dostęp do nowych odsłon cyklu CoD w dniu premiery. Teraz to się skończy. Nowe tytuły teraz trafią do usługi Game Pass co najmniej rok po swojej premierze.
Co ważne, zmiana dotyczy nowych tytułów. Gry spod znaku "Call of Duty", które już swą w usłudze, pozostaną w niej.