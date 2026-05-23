"Morituri te salutant". Nowy "Spartakus" skasowany po jednym sezonie. Czy ktoś uratuje serial?

Mamy złą wiadomość dla tych z Was, którym podobał się serial "Spartakus: Dom Aszura". Jest bardzo prawdopodobne, że show zakończy się na jednym sezonie.
Stacja Strarz kasuje serial "Spartakus: Dom Aszura"
"Spartakus: Dom Aszura
" to serial Lionsgate TV, który powstał na potrzeby stacji Starz. Stacja ta jednak zdecydowała się nie zamawiać drugiego sezonu. Powodem jest mniejsze zainteresowanie widzów oraz fakt, że serial popularny jest przede wszystkim wśród mężczyzn i białych widzów
(mimo zróżnicowanej obsady i poruszania wątków lgbtq+), a Starz chce się profilować inaczej.
Jest jednak promyk nadziei. Lionsgate Television nie zrezygnowało jeszcze z drugiego sezonu. Prowadzi rozmowy z innymi platformami i stacjami telewizyjnymi licząc, że znajdzie się chętny do przygarnięcia show.
W serialu "Spartakus: Dom Aszura" zaprezentowana została alternatywna wersja historii znanej z głównego cyklu.
Punktem wyjścia jest pytanie: jak potoczyłyby się losy Ashura i innych bohaterów gdyby ten nie zginął, lecz zamiast tego otrzymał szkołę gladiatorów należącą kiedyś do Batiatusa. To nagroda za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i tym samym doprowadzenia do fiaska jego rebelii.
Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów okazuje się jednak dziecinną igraszką w porównaniu z brutalnym światem rzymskiej polityki. Zdrada nie jest w nim grzechem, lecz walutą. Bohater przeciwstawia się tradycji, dając szansę na zaprezentowanie się na arenie Achilli – dzikiej i potężnej wojowniczce pragnącej udowodnić swoją wartość w męskim świecie.
Gwiazdą serialu był (wciąż jest?) Nick E. Tarabay
. Towarzyszą mu m.in.: Lucy Lawless
(jako Lukrecja), Graham McTavish
(jako Korris) i Tenika Davis
(jako Achilla).
Zwiastun serialu "Spartakus: Dom Aszura"