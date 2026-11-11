Stacy Keach nie żyje. Grał m.in. w "Mike'u Hammerze", "Więźniu nienawiści" i "Ucieczce z Los Angeles"

Do sieci trafiła informacja, że wieku 85 lat zmarł Stacy Keach, amerykański aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Popularność przyniosła mu przede wszystkim tytułowa rola w serialu "Mike Hammer". O jego śmierci poinformowała żona, Małgosia Tomassi. Aktor odszedł w poniedziałek w rodzinnym domu w podwarszawskiej Magdalence.
Jak przekazała Tomassi
, Keach
zmarł po długiej i trudnej walce z poważną chorobą serca. W pożegnaniu nazwała go nie tylko legendarnym aktorem, podziwianym przez widzów na całym świecie, ale przede wszystkim ukochanym mężem, towarzyszem życia i sercem rodziny. Podkreśliła, że jego niezwykły duch, charakterystyczny głos i okazywana bliskim miłość pozostaną z nimi na zawsze.
Stacy Keach i jego kariera
Keach Getty Images © CBS Photo Archive
rozpoczął karierę na scenie, a w latach 60. występował między innymi w sztukach na podstawie Szekspira. Za rolę Buffalo Billa w przedstawieniu "Indians" z 1970 roku otrzymał nominację do nagrody Tony dla najlepszego aktora oraz Drama Desk Award. W 2015 roku został przyjęty do Theater Hall of Fame. Na dużym ekranie zwrócił na siebie uwagę rolami w "Docu
" (1971) i "Zachłannym mieście
" (1972) Johna Hustona
. Później pojawił się również w filmie "Sędzia z Teksasu
", "Straceńcach
" (1980) Waltera Hilla
oraz "Więźniu nienawiści
", gdzie wcielił się w mentora bohatera granego przez Edwarda Nortona
. Oglądaliśmy go też w "Ucieczce z Los Angeles
", "Zostań, jeśli kochasz
", "Nebrasce
" i "Dziedzictwie Bourne'a
".
Pracował też w telewizji - tam najbardziej rozpoznawalną kreację stworzył jako tytułowy bohater w serialu CBS "Mike Hammer
", emitowanym w latach 1984-1987 (wcześniej wcielił się w niego także w telewizyjnym filmie "Zabij mnie, zabij siebie
"). Do tej postaci wrócił jeszcze w serialu "Mike Hammer, Private Eye
" z końca lat 90. Za rolę w miniserialu "Hemingway
" otrzymał Złoty Glob
. W latach 2000-2002 grał jedną z głównych ról w "Tragikomicznych wypadkach z życia Titusa
". Później występował między innymi w "Tata ma plan
", "Skazanym na śmierć
" i "Czarnej liście
", a także w "Zaprzysiężonych
". Keach
był również cenionym narratorem. W tej roli wystąpił m.in. w "Pojedynku
" Ridleya Scotta
. Pracował przy programach "American Greed" i "World's Most Amazing Videos", a w latach 2002-2012 prowadził ponad 150 odcinków radiowych słuchowisk na podstawie "Strefy mroku". Użyczał też głosu postaciom w "Simpsonach
" oraz animacjach Disneya "Samoloty
" i "Samoloty 2
". Jeszcze w zeszłym roku mogliśmy go oglądać w filmie "Jay Kelly
".
"Jay Kelly" - zwiastun