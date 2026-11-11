Newsy Filmy Inne Stacy Keach nie żyje. Grał m.in. w "Mike'u Hammerze", "Więźniu nienawiści" i "Ucieczce z Los Angeles"
Filmy / Inne

Stacy Keach nie żyje. Grał m.in. w "Mike'u Hammerze", "Więźniu nienawiści" i "Ucieczce z Los Angeles"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Stacy+Keach+nie+%C5%BCyje.+Gra%C5%82+m.in.+w+%22Mike%27u+Hammerze%22%2C+%22Wi%C4%99%C5%BAniu+nienawi%C5%9Bci%22+i+%22Ucieczce+z+Los+Angeles%22-169608
Stacy Keach nie żyje. Grał m.in. w &quot;Mike'u Hammerze&quot;, &quot;Więźniu nienawiści&quot; i &quot;Ucieczce z Los Angeles&quot;
źródło: Getty Images
autor: Michael Tran
Do sieci trafiła informacja, że wieku 85 lat zmarł Stacy Keach, amerykański aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Popularność przyniosła mu przede wszystkim tytułowa rola w serialu "Mike Hammer". O jego śmierci poinformowała żona, Małgosia Tomassi. Aktor odszedł w poniedziałek w rodzinnym domu w podwarszawskiej Magdalence.

Jak przekazała Tomassi, Keach zmarł po długiej i trudnej walce z poważną chorobą serca. W pożegnaniu nazwała go nie tylko legendarnym aktorem, podziwianym przez widzów na całym świecie, ale przede wszystkim ukochanym mężem, towarzyszem życia i sercem rodziny. Podkreśliła, że jego niezwykły duch, charakterystyczny głos i okazywana bliskim miłość pozostaną z nimi na zawsze.

Stacy Keach i jego kariera



mike-hammer.jpg Getty Images © CBS Photo Archive


Keach rozpoczął karierę na scenie, a w latach 60. występował między innymi w sztukach na podstawie Szekspira. Za rolę Buffalo Billa w przedstawieniu "Indians" z 1970 roku otrzymał nominację do nagrody Tony dla najlepszego aktora oraz Drama Desk Award. W 2015 roku został przyjęty do Theater Hall of Fame. Na dużym ekranie zwrócił na siebie uwagę rolami w "Docu" (1971) i "Zachłannym mieście" (1972) Johna Hustona. Później pojawił się również w filmie "Sędzia z Teksasu", "Straceńcach" (1980) Waltera Hilla oraz "Więźniu nienawiści", gdzie wcielił się w mentora bohatera granego przez Edwarda Nortona. Oglądaliśmy go też w "Ucieczce z Los Angeles", "Zostań, jeśli kochasz", "Nebrasce" i "Dziedzictwie Bourne'a". 

Pracował też w telewizji - tam najbardziej rozpoznawalną kreację stworzył jako tytułowy bohater w serialu CBS "Mike Hammer", emitowanym w latach 1984-1987 (wcześniej wcielił się w niego także w telewizyjnym filmie "Zabij mnie, zabij siebie"). Do tej postaci wrócił jeszcze w serialu "Mike Hammer, Private Eye" z końca lat 90. Za rolę w miniserialu "Hemingway" otrzymał Złoty Glob. W latach 2000-2002 grał jedną z głównych ról w "Tragikomicznych wypadkach z życia Titusa". Później występował między innymi w "Tata ma plan", "Skazanym na śmierć" i "Czarnej liście", a także w "Zaprzysiężonych".

Keach był również cenionym narratorem. W tej roli wystąpił m.in. w "Pojedynku" Ridleya Scotta. Pracował przy programach "American Greed" i "World's Most Amazing Videos", a w latach 2002-2012 prowadził ponad 150 odcinków radiowych słuchowisk na podstawie "Strefy mroku". Użyczał też głosu postaciom w "Simpsonach" oraz animacjach Disneya "Samoloty" i "Samoloty 2". Jeszcze w zeszłym roku mogliśmy go oglądać w filmie "Jay Kelly". 

"Jay Kelly" - zwiastun



Powiązane artykuły Stacy Keach

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Ridley Scott nie odbierze honorowego Oscara. Znamy powód

Filmy

Skandal wokół gwiazdora "Małej Brytanii"

1 komentarz
Seriale

Nowy Snape nie chce rozmawiać o Rowling

11 komentarzy
Filmy

Jak zareagował Jamie Dornan na wieść o tym, że zagra Aragorna?

1 komentarz
Seriale

Wielka niespodzianka w finale "VisionQuest"

2 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Znieczulenie" działa

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie już czują świąteczny klimat