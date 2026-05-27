Stan Lee przeczyta wam komiks. Wygenerujecie też wideo z jego udziałem. Wszystko dzięki AI

Zmarły w 2018 roku Stan Lee – legendarny scenarzysta, redaktor, wydawca i twarz Marvela – zapisał się w świadomości fanów także dzięki licznym cameo w adaptacjach komiksów. Niewykluczone, że wkrótce ponownie zobaczymy go na ekranie. Wszystko za sprawą (a jakże!) sztucznej inteligencji.
Przypomnijmy: informacje o planach wykorzystania podobizny Stana Lee
nie są nowością (pisaliśmy o nich już kilka lat temu TUTAJ
). Jak podaje Deadline, głos (a następnie wizerunek) legendarnego komiksiarza zostanie wygenerowany przez ElevenLabs – studio AI specjalizujące się w tworzeniu plików audio.
2025 rok. Zasilany przez AI hologram Stana Lee podczas Comic Conu w Los Angeles
Na mocy umowy ze Stan Lee Universe firma sklonuje głos Lee
. Będzie on wykorzystywany jako lektor audiobooków dostępnych w aplikacji Eleven Reader; w planach jest także udostępnienie go do celów komercyjnych. W planach jest także udostępnienie użytkownikom możliwości wykorzystania wizerunku legendarnego twórcy komiksów. Będą oni mogli tworzyć swoje własne cameo z jego udziałem. Stan wierzył w spotkania z fanami: na kartach komiksów, na konwentach lub w cameo na ekranie. Partnerstwo z ElevenLabs jest sposobem, by je kontynuować. Fani zawsze mówili nam, że kiedy czytają komiksy, słyszą w głowie głos Stana, a teraz, dzięki ElevenLabs, to może stać się rzeczywistością
– skomentował Chaz Rainey ze Stan Lee Universe.
