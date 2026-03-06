Newsy Filmy Inne Tom Cruise, Walter White, Kylo Ren narzędziami propagandy USA
Tom Cruise, Walter White, Kylo Ren narzędziami propagandy USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał przeczucie, że Iran zaatakuje Amerykę. Postanowił więc zaatakować Iran jako pierwszy. I to pomimo faktu, że rok temu chwalił się totalnym zniszczeniem irańskiego programu nuklearnego, co miało uczynić Amerykę bezpieczną na dekady. Niejasne, często sprzeczne komunikaty polityków, propagandyści amerykańscy postanowili przykryć nowym filmem. A w nim pojawiają się najwięksi twardziele Hollywood.

Jak amerykańska propaganda świętuje atak na Iran



Film został opublikowany już po północy (według czasu w stolicy USA) na oficjalnych stronach społecznościowych Białego Domu. Klipowi towarzyszy hasło "Sprawiedliwość w amerykańskim stylu".

W materiale wideo nagrania z dronów atakujących Iran przeplatają się ze scenami z popularnych filmów i seriali. Pojawia się w nich Tom Cruise w scenach z filmów "Raport mniejszości", "Top Gun: Maverick" i "Jaja w tropikach". Jest Bryan Cranston jako Walter White i Adam Driver jako Kylo Ren. Są też fragmenty z "Gladiatora", "Patrioty", "Johna Wicka", widowisk o Transformers, Supermanie i Deadpoolu.

Wydaje się prawie pewne, że wszystkie te materiały zostały wykorzystane bez wiedzy i zgody ich twórców. Czy jednak ktokolwiek z nich głośno oprotestuje wykorzystanie wizerunku w tym materiale? Czas pokaże.

Zobacz propagandowy film Białego Domu





