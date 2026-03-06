Tom Cruise, Walter White, Kylo Ren narzędziami propagandy USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał przeczucie, że Iran zaatakuje Amerykę. Postanowił więc zaatakować Iran jako pierwszy. I to pomimo faktu, że rok temu chwalił się totalnym zniszczeniem irańskiego programu nuklearnego, co miało uczynić Amerykę bezpieczną na dekady. Niejasne, często sprzeczne komunikaty polityków, propagandyści amerykańscy postanowili przykryć nowym filmem. A w nim pojawiają się najwięksi twardziele Hollywood.
Jak amerykańska propaganda świętuje atak na Iran
Film został opublikowany już po północy (według czasu w stolicy USA) na oficjalnych stronach społecznościowych Białego Domu. Klipowi towarzyszy hasło "Sprawiedliwość w amerykańskim stylu".
W materiale wideo nagrania z dronów atakujących Iran przeplatają się ze scenami z popularnych filmów i seriali. Pojawia się w nich Tom Cruise
w scenach z filmów "Raport mniejszości
", "Top Gun: Maverick
" i "Jaja w tropikach
". Jest Bryan Cranston
jako Walter White
i Adam Driver
jako Kylo Ren
. Są też fragmenty z "Gladiatora
", "Patrioty
", "Johna Wicka
", widowisk o Transformers, Supermanie
i Deadpoolu
.
Wydaje się prawie pewne, że wszystkie te materiały zostały wykorzystane bez wiedzy i zgody ich twórców. Czy jednak ktokolwiek z nich głośno oprotestuje wykorzystanie wizerunku w tym materiale? Czas pokaże.
Zobacz propagandowy film Białego Domu