Star-Lord powróci? Chris Pratt o przyszłości bohatera w MCU

Po przejściu Jamesa Gunna do DC przyszłość "Strażników Galaktyki" stanęła pod znakiem zapytania. Chris Pratt był jednak zdeterminowany, by powrócić jako Star-Lord. Aktor pochwalił się, że udało mu się dopiąć swego.
Chris Pratt o przyszłości Star-Lorda
Goszcząc w podcaście Bingeworthy, Pratt
powiedział, że podjął radykalne kroki, aby powrócić do MCU
jako Star-Lord
. Aktor zdradził, że jest w trakcie rozmów z Kevinem Feige'em
i Lou D'Esposito dotyczących przyszłości bohatera. Więc tak, ponownie zobaczycie Star-Lorda, co jest bardzo ekscytujące. Nie mogę powiedzieć, kiedy do tego dojdzie, ale na pewno nigdzie się nie wybiera
– podsumował.
Chris Pratt w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"
Pomysł ten nie jest nowy. Na początku roku Pratt
mówił już o powrocie do roli Star-Lorda
w podcaście Happy Sad Confused: Z radością zrobię wszystko, czego ode mnie oczekują. Mam też bardzo ugruntowaną wizję tego, co chciałbym zrobić z tym bohaterem. Moim zdaniem jest zajebista.
Na pytanie, czy przedstawił pomysł w studiu, odpowiedział: Pewnie. Jestem też gotów w każdy możliwy sposób pomóc im w przygotowaniu fundamentów tej historii na kolejne 10 lat. Mam też całkiem konkretny pomysł na to, w jaki sposób mógłbym się do tego przyczynić.
Ostatnie role Chrisa PrattaChris Pratt
po raz ostatni wcielił się w Star-Lorda
w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
". Mogliśmy go zobaczyć też w filmach "The Electric State
" i "90 minut do wolności
" oraz serialu "Lista śmierci
"; użyczał też głosu bohaterom animacji "Garfield
" i "Super Mario Galaxy Film
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. familijną komedię przygodową "Droga wojowniczego dzieciaka
".
Zobacz zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"
Film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
", będący pożegnaniem Jamesa Gunna
z Marvel Studios, trafił na ekrany w 2023 roku. Chrisowi Prattowi
towarzyszyli m.in. Zoe Saldaña
(jako Gamora), Bradley Cooper
i Sean Gunn
(jako Rocket Raccoon
), Dave Bautista
(jako Drax
), Karen Gillan
(jako Nebula
), Pom Klementieff
(jako Mantis
) i Vin Diesel
(jako Groot
). Przypominamy zwiastun: