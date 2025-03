Stare, ale jare. Gracze na całym świecie niechętnie wybierają nowe produkcje

Ludzie wolą grać w stare gry – wynika z opublikowanego raportu

Wnioskami z raportu podzieliła się firma Newzoo w trakcie branżowej konferencji Game Developers Conference. Z raportu dotyczącego praktyk rozgrywki w minionym roku (oprócz tendencji wybierana starszych produkcji) jednoznacznie wynika, że jedynie mały odsetek czasu pecetowcy poświęcili na gry z 2024 roku.Aż 67% całkowitego czasu grania na komputerach osobistych została spożytkowana przez graczy na całym świecie na starsze gry. W tej kategorii jak zwykle tryumfują oczywiście tytuły sieciowe: " Counter-Strike 2 " oraz " GO " (7,1% całej światowej rozgrywki), " League of Legends " (6,4%), " Roblox " (6,2%), " DOTA 2 " (5,8%) czy " Fortnite " (5,4%).Trochę lepiej na tle PC wypadają konsole, choć trend wybierana starszych produkcji również jest w tej grupie silny. Gry mające co najmniej sześć lat stanowiły 44% całkowitego czasu światowej rozgrywki na PlayStation oraz 49% na konsolach Xbox. Produkcje wydane w 2024 roku stanowiły jedynie 15% całkowitej rozgrywki.Co ciekawe, VGC przytacza także statystykę średniej liczby tytułów wybieranych przez graczy z aktywnym kontem Steam, Sony lub Microsoft. Analiza pokazuje, że przeciętny gracz w 2024 grał w 9-10 pełnoprawnych tytułów. Za "granie" autorzy raportu uznali tu przynajmniej dwie godziny poświęcone na rozgrywkę danej gry.