Stars on Stage: Gwiazdy na wyciągnięcie ręki w Kinotece!

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań z aktorkami i aktorami znanymi z popularnych seriali oraz twórcami tych produkcji. Rozmowy poprowadzą Natalia Ryba i Marcin Radomski. Wstęp wolny - wejściówki do odbioru w kasie Kinoteki.
Stars on Stage to unikatowy format, w którym widzowie spotykają ulubione gwiazdy w bezpośredniej, bliskiej atmosferze – podczas prawdziwej rozmowy i z autentycznymi emocjami. Podczas całego festiwalu w Kinotece odbędą się wywiady na żywo z wyjątkowymi gośćmi polskiego kina i telewizji a poprowadzą je Natalia Ryba oraz Marcin Radomski.
Dlaczego warto? Bo rzadko zdarza się szansa, by spotkać aktorów tak blisko. Bez pośpiechu, bez dystansu – za to z pełnią energii, spontanicznością i atmosferą, którą czuje się tylko na żywo. Stars on Stage to format, który pozwala wejść za kulisy pracy aktorskiej, odkryć historie, których nie ma w wywiadach prasowych, oraz zrozumieć, jak powstają serialowe światy, które oglądamy z zapartym tchem. Podczas rozmów z gwiazdami, publiczność będzie mogła zadać swoje pytania, przekazać spostrzeżenia, albo podzielić się komentarzami bezpośrednio z aktorami, twórcami i zaproszonymi gośćmi.
Marcin Radomski – dziennikarz i krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych, publicysta m.in. "Rzeczpospolitej", "Newsweeka", "Magazynu Filmowego", Onetu. Współpracuje z czołowymi polskimi festiwalami filmowymi, prowadzi autorski kanał YouTube "KINOrozmowa", jest członkiem Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI). Rzecznik II BNP Paribas Warsaw SerialCon.
Natalia Ryba – filmoznawczyni i dziennikarka radiowa (RMF Classic), znana z ciepłego głosu oraz świetnej znajomości zarówno klasyki kina, jak i najnowszych trendów serialowych.
Harmonogram spotkań
Podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon zobaczymy gości reprezentujących najlepsze polskie produkcje telewizyjne/streamingowe ostatnich miesięcy, a wśród nich między innymi: Środa, 26 listopada – Kinoteka (Miasteczko Serialowe)
16:00 – Przemysław Bluszcz
, Piotr Janusz
, Jakub Sierenberg
Gwiazdy serialu "Breslau
" (Disney+), który zabiera widzów do mrocznego, pełnego napięcia miasta, gdzie każda ulica skrywa własną tajemnicę. Twórcy prezentują historię, w której przeszłość i intryga splatają się w klimat nieustannego oczekiwania na to, co wydarzy się dalej.
17:00 – Sonia Bohosiewicz
, Daria Woszek
Twórczynie serialu "Otchłań
", wcielająca się w główną rolę i reżyserka opowiedzą między innymi o produkcji, która odsłania świat, w którym spokojna codzienność pęka, a spod jej powierzchni wyłania się coś niepokojącego i nieuchwytnego. Serial prowadzi widza przez historię pełną narastającego napięcia, pozostawiając wrażenie, że w mroku zawsze kryje się coś więcej, niż chcielibyśmy zobaczyć.
18:00 – Konrad Eleryk
Charyzmatyczny aktor, znany z zapadających w pamięć ról. Podczas rozmowy w ramach Stars on Stage opowie o pracy nad "Heweliuszem
" (Netflix), który bierze udział w Konkursie na Najlepszy Polski Serial 2025.
Czwartek, 27 listopada – Kinoteka (Miasteczko Serialowe)
16:00 – Agnieszka Podsiadlik
, Ireneusz Czop Agnieszka Podsiadlik
to ceniona polska aktorka teatralna i filmowa, związana na stałe z Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Aktorka opowie więcej o swojej pracy przy dwóch serialach – "Czarna śmierć
" (TVP) i "Glina. Nowy rozdział
" (SkyShowtime). Ireneusz Czop
to aktor, który w swojej karierze łączy bardzo dobre występy w serialach z rolami w filmach. W jego telewizyjnej historii jest wiele świetnych ról drugoplanowych, ale najbardziej rozpoznawalny jest z tych pierwszoplanowanych w serialach; "Chyłka
" (wszystkie sezony), "Wielka woda
", a ostatnio "Breslau
".
17:00 – Anna Karczmarczyk Anna Karczmarczyk
to aktorka, która w swoich rolach łączy humor z emocjonalną głębią tworząc postaci zapadające w pamięć. Ostatnio szerszej publiczności zaprezentowała się jako doktor Weronika Przybysz w "Czarnej śmierci
" (TVP). Na co dzień związana z Teatrem Kwadrat w Warszawie.
Piątek, 28 listopada – Kinoteka (Miasteczko Serialowe)
16:00 – Małgorzata Kożuchowska
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, którą mogliśmy ostatnio oglądać w "Anieli
" od Netfliksa, serialu biorącym udział w Konkursie na Najlepszy Polski Serial 2025.
17:00 – Bartosz Gelner
Aktor z roku na rok potwierdza, że jego szybkie wejście na scenę nie było przypadkowe, a kolejnymi rolami tylko potwierdza swoje umiejętności. Współpracujący od ponad dekady z Nowym Teatrem w Warszawie, aktor w ostatnich latach angażuje się w liczne produkcje serialowe. Ostatnio jako Maciej Mróz w "Schedzie
" (HBO), jak również w drugim sezonie "Zatoki szpiegów
" (TVP). Aktor jest również głównym bohaterem popularnej "Szadzi" (TVN).
18:00 – Karolina Bruchnicka
Aktorka młodego pokolenia, która zdobyła uwagę widzów dzięki wyrazistym, emocjonalnym rolom i naturalnej ekranowej charyzmie. Jej występy często wyróżniają się autentycznością i umiejętnością budowania intensywnego napięcia w prostej formie. Drugi sezon "Minuty ciszy
" (Canal+) to zaskakująco dobra kontynuacja produkcji o polskich usługach pogrzebowych.
Sobota, 29 listopada – Kinoteka (Miasteczko Serialowe)
16:00 – Piotr Polak Piotr Polak
to niezwykle utalentowany aktor, który w swoim CV posiada projekty z bardzo różnych gatunków. Zdywersyfikowane doświadczenie aktora, potwierdzone jest jakością w każdej roli. Od 2011 roku związany z Nowym Teatrem w Warszawie, aktor zyskał jeszcze większą popularność swoją rolą Michała Holca w serialu "The Office PL
".
17:00 – Tomasz Schuchardt
Ceniony za intensywność i głębię kreacji, związany z najnowszymi produkcjami kina gatunkowego i seriali premium. Podczas rozmowy opowie o pracy nad "Heweliuszem
" (Netflix) oraz "Breslau
" (Disney+).
18:00 – Lena Góra
Jedna z najciekawszych polskich aktorek ostatnich lat, obecna zarówno w ambitnym kinie artystycznym, jak i prestiżowych serialach międzynarodowych. W ramach Stage on Stage opowie o "Przesmyku
" (HBO Max), w którym zagrała agentkę polskiego wywiadu.
19:00 – Konrad Kąkol
Jeden z naszych najmłodszych gości przykuł uwagę wszystkich swoją znakomitą rolą w serialu "Porządny człowiek
", w którym zagrał jedną z głównych ról. Aktor przebija się do powszechnej świadomości od kilku lat, angażując się w role przy filmach, serialach i etiudach szkolnych. Do zobaczenia w Kinotece! Przyjdźcie, bo te rozmowy wydarzą się tylko raz – i najlepiej smakują na żywo.
Informacja sponsorowana