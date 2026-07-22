"Stuart nie ratuje wszechświata" lepszy niż "Teoria wielkiego podrywu"? Recenzujemy

Już za dwa dni na platformie HBO Max swoją premierę będzie miał serial "Stuart nie ratuje wszechświata". Kolejny już spin-off z uniwersum "Teorii wielkiego podrywu" rozbudowuje świat przedstawiony o nową konwencję gatunkową. Tę przygodową produkcję komediową przedpremierowo miał okazję obejrzeć Dawid Myśliwiec. W swoim tekście dzieli się wrażeniami po zobaczeniu całego sezonu serialu – całą recenzję możecie przeczytać klikając TUTAJ.
Kim jest Stuart Bloom? Stuart Bloom był bez wątpienia jedną z najlepiej wspominanych postaci drugoplanowych (a może trzecioplanowych?) hitowego sitcomu
– zaczyna swój tekst Dawid Myśliwiec. Neurotyczny, niemal depresyjny właściciel sklepu z komiksami, do którego często zaglądali główni bohaterowie serialu, kradł niemal każdą scenę, w której się pojawiał, a twórcy nie szczędzili mu one-linerów, którymi mógł bawić widownię. Nie byłem więc szczególnie zdziwiony, gdy już jakiś czas temu dowiedziałem się, że cherlawy Stuart otrzyma swój własny spin-off
– pisze dalej.
"Start nie ratuje wszechświata" – o czym jest?
Jak się jednak okazało, serial ten drastycznie różni się od "Teorii wielkiego podrywu
". Autor recenzji zwraca uwagę, że "Stuart nie ratuje wszechświata" to produkcja, która porzuca format serialu realizowanego w stu procentach w studiu: to historia w duchu Kina Nowej Przygody, pełna akcji, międzywymiarowych podróży i żartów po bandzie, które do "Teorii wielkiego podrywu" nie do końca by pasowały.
Czy "Stuart nie ratuje wszechświata" to dobry serial?
Sercem serialu pozostaje jednak Stuart, który w interpretacji Kevina Sussmana
dominuje ekran swoją energią. Jak zaznacza Myśliwiec: Stuart jest wciąż na maksa samokrytyczny, a w jego arsenale autodissów pojawiają się nowe pozycje, dotyczące m.in. jego misji i braku obycia w nowej gatunkowej konwencji. Kevin Sussman wciąż potrafi wzbudzić w widzu tę specyficzną mieszankę sympatii i politowania (Woody Allen lubi to), a reszta obsady – nie wyłączając pojawiających się gościnnie bohaterów "Teorii wielkiego podrywu" (sprawdźcie sami o kogo chodzi!) - dzielnie dotrzymuje mu kroku.
Całą recenzję serialu możecie przeczytać klikając TUTAJ.
"Stuart nie ratuje wszechświata" – zwiastun serialu