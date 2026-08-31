Steam. Gigantyczny wyciek historycznych danych. To nie był atak hakerów

Światem growym wstrząsnęła informacja o tym, że do sieci trafiła gigantyczna paczka danych pobranych ze Steam. Choć określenie "trafiła" jest tu trochę mylące. Jeśli bowiem wierzyć pojawiającym się w mediach społecznościowych doniesieniom, nie ma mowy o ataku hakerów, lecz o błędzie ludzkim.
Czym jest "Steam2"?
"Steam2", jak przezwano w sieci przeciek, to gigantyczna, prawie 13TB paczka danych, która zawiera pliki historyczne i wersje robocze oraz beta setek, jeśli nie tysięcy gier. Dane pochodzą z lat 2003 (kiedy Steam został uruchomiony) - 2013 (kiedy to ruszył SteamOS.
W paczce są pliki nie tylko z gier Valve, lecz także firm trzecich, które wprowadzały swoje gry na Steam. Są wśród nich wczesne wersje takich gier jak: "Portal 2
", "Left 4 Dead 2
", "Dragon Age: Origins
", "Batman: Arkham Asylum
" i "Counter-Strike: Global Offensive
". Rzekomo są tam też informacje o "Half-Life 2: Episode 3".
Jak doszło do tego, że świat dowiedział się o istnieniu tych plików. Aktualnie przyjmowana wersja wydarzeń winą obarcza samo Valve.
W innym wpisie czytamy: Dane zostały pozyskane ze strony, która była w 100% publicznie dostępna. Każdy mógł go stamtąd pobrać. Żadnych haseł. Niczego. Był ukryty na widoku, ale nie był w żaden sposób zabezpieczony.
Na wiadomości o przecieku zareagował już Elan Ruskin, były pracownik Valve, który pracował przy wszystkich hitach studia, w tym "Portal 2
":